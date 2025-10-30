11家幣商被鍘！虛擬資產專法上路　金管會證實共罰1300萬元

▲金管會主委彭金隆列席財委會。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

虛擬資產法送進立法院，而各國加速穩定幣納管，今（30）日財委會立委關心金管會對於穩定幣、加密幣監管態度為何？金管會主委彭金隆表態對虛擬資產市場發展態度是「循序漸進、謹慎友好」，專法上路將採類金融機構的「高度監理」，今年來已對11家幣商，合計開罰了1300萬元。

立委林德福質詢金管會核准並納管9家虛擬資產業者，惟國人持有加密貨幣不到5%，相較美、韓在加密市場活躍人口10～15%，台灣人在加密幣投資滲透率偏低，未來是否打算加速，並趕上成熟國家市場？

彭金隆則回應，部分先進國家的虛擬資產發展還不能稱之為「成熟市場」，頂多可稱為「發展中」，目前各國才初步邁入立法階段，發展中市場都有這樣相同的趨勢，金管會對虛擬市場態度是「不急，但也不想落後」。

至於監理上，彭金隆強調，金管會只管「防制洗錢」階段，若專法通過，會把虛擬資產業者當做「類金融機構」，採行高度監管，未來會要求虛擬資產業者建立包括內稽內控、財務等標準，目前金管會已經對11家幣商開罰1300萬元，未來共同規範部份一定會加強改善、持續監控。

立委郭國文接著質詢，對於虛擬資產業者是否已經高度監管？彭金隆指出，目前只是登記制，將來才會高度監理，例如：不能用現金交易，需用法幣帳戶，一旦民眾跟銀行連結做KYC比較容易做管理，七種虛擬資產交易樣態中以交易平台商的監管強度最高。



