高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

▲高雄港預計明年下半年開始提供LNG加注服務。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

高雄港預計明年下半年開始提供LNG加注服務，台灣港務公司總經理王錦榮指出，甲醇部分因為不是中油本身業務，就經濟效益考量，該公司沒有投資計畫，民間業者雖有意願投資，但國內四家貨櫃船公司還在評估預計的需求，估計還須一段時間才會有加注服務。

港務公司周永暉董事長今(30)日在航港新能源發展合作備忘錄簽署儀式上指出，高雄港2026年將辦理生質燃料加注招商作業，LNG燃料部分也配合中油七接的天然氣供氣期程，預計同步完備加注基地及招商開發。

目前國內四家貨櫃船公司都有訂造雙燃料船，也是傳統燃油與新燃油都可使用，陽明、長榮與萬海訂造的新船LNG與甲醇、甲醇預備船都有，德翔海運則是甲醇預備。

長榮海運的甲醇雙燃料船去年10月就已開始交付，長榮董事長張衍義表示，船隻有直接使用甲醇，目前主要在上海加注，如果高雄港有提供服務，自然也會使用。

陽明海運的LNG雙燃料船明年2月開始交船，陽明董事長蔡豐明表示會直接使用LNG。海運界高階則指出，LNG售價與低硫油很接近，因此LNG雙燃料船都會直接使用LNG，甲醇則因為售價高，船隻比較會採取某個航段用低硫油，某航段用甲醇的方式；航行歐洲時因為歐盟對減碳要求高，還徵收碳稅，雙燃料船就會使用低碳排的LNG或甲醇。

另有關甲醇進口的稅率，因為能源署不認定甲醇是燃料，有稅率偏高問題，港務公司高階主管表示，會與海關協商對於用作燃料的甲醇從低課稅，否則船隻用量大，很難負擔，台灣如果售價偏高，也很難做到生意，影響港口發展。