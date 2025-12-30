國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

▲圖中為國泰金投資長程淑芬。（圖／資料照）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

著日有「外資天后」美名的國泰金（2882）投資長程淑芬職務異動案今（30）日晚間正式公告，國泰金指出，程淑芬將轉任資深顧問，預計後天(115年1月1日）正式生效。

今年9月《ETtoday》獨家報導程淑芬職務異動的訊息，當時國泰金總經理李長庚指出，「她前是在工作調整中，不是要離開。」並指程淑芬因為想要協助先生PE Fund（私募基金）創業事宜，有一些申報考量，因此需要做出調整。

國泰金今年下半年高階「牛棚」戰力調整頻頻，7月兩大子公司銀行、投信更一口氣更換董、總，其中前任投信董事長、「台股多頭總司令」張錫申請退休震撼市場，時任國泰世華銀總經理李偉正轉任國泰投信董事長，原國泰世華銀總經理則改由老臣鄧崇儀接下。

程淑芬過去享有「外資天后」美名，多次被國際財經雜誌評比為亞洲最佳分析師、全球資產管理業頂尖女性；她在在13年前（2012年）加入國泰金陣容，此後不僅展現投資長才，同時也兼任亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）主席，積極推動亞洲機構投資人關注氣候變遷議題，2021年全台灣唯一受邀參加世界氣候高峰會金融代表，集眾多榮譽於一身。

