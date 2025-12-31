記憶體大廠群聯11月獲利暴增每股賺7.9元　股價飆漲停刷天價

▲群聯電子執行長潘健成。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠群聯電子（8299）昨（30）日因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，提前公布11月獲利，單月就賺進16.88億元，EPS更高達7.9元，受到利多消息激勵，群聯今日一早開盤即衝上漲停價1470元。

群聯昨日公布，11月單月獲利16.88億元，年增674.31%，單月EPS達7.9元，比去年同期暴增645.28%，僅單月獲利就已達到第3季獲利的76%。

群聯今年11月營收70.22億元，雖月減0.62%，但年增62.02%，創單月歷史次高；累計前11月營收639.52億元、年增17.53%。

群聯執行長潘健成日前表示：「11 月群聯控制晶片總出貨量年增 84%，其中 PCIe SSD 控制晶片更達到年增 118%，顯示 NAND 儲存市場正快速朝向高速傳輸技術演進。企業級SSD、AI 與邊緣運算的需求持續攀升，帶動整體產業的技術升級動能，這也反映群聯多年深耕控制晶片技術所奠定的市場地位。」

潘健成也說：「近月來，由於 CSP (Cloud Service Providers) 大量採購企業級 SSD 以支撐 AI 推論所需的大規模儲存空間，已造成 NAND 市場出現結構性缺貨與上漲的情況，後續供應將愈加緊張。面對變化中的NAND市場環境，群聯將以策略性產業別供貨與永續交付為思考核心，不特別衝高營收，並採策略性支援高附加價值的系統客戶，同時優先協助有急迫需求的客戶，並依據客戶歷史出貨狀況柔性調整配置，避免客戶重複備貨造成市場失衡。同時，我們也會引導客戶透過調整單位容量（GB/pcs）等方式，讓更多客戶能取得必要的產品，而非集中於少數客戶。未來報價亦會隨市場狀況調整，群聯將在 NAND 震盪期間持續與全球客戶緊密合作，秉持負責任的平衡供應者角色，共同因應這次結構性的需求變化。」