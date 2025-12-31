央行罕見致函《經濟學人》！8點聲明駁斥「台灣病」說法

▲央行回函《經濟學人》駁斥「台灣病」說法。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

英國《經濟學人》11月刊登文章〈台灣榮景的潛藏風險〉，指出台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致國人購買力下降、房價攀升及金融風險累積，警示台灣面臨「台灣病」。對此，央行今（30）日罕見以英文信函致函《經濟學人》編輯，提出8點澄清，駁斥該刊報導錯誤論述。

央行8大澄清重點

1.新台幣匯率及購買力平價（PPP）議題

央行指出，自1989年起實施管理浮動匯率制度，必要時才進場調節匯市，維持匯率動態穩定，並未刻意壓低新台幣。以PPP或大麥克指數衡量匯率並不適合，國際機構也明確指出，PPP僅用於比較各國物價及購買力，非均衡匯率指標。

2.壓低新台幣匯率維持出口競爭力議題

央行強調，金融自由化後，匯率由市場機制決定，央行無法也不會針對特定產業調整匯率，更不會為出口商刻意壓低新台幣。

3.經常帳及貿易順差議題

台灣經常帳順差擴大，主要因國內高儲蓄、低投資結構，以及國外需求成長、供應鏈調整與高科技產品競爭力提升，與新台幣匯率無關。匯率升貶對出口影響有限，非主要因素。

4.外匯存底增加議題

外匯存底增加，一部分來自匯市調節，一部分來自投資收益。充裕存底可因應資金集中流入流出及地緣政治風險，有助維持匯率穩定。

▲央行總裁楊金龍。（圖／記者李毓康攝）

5.國內流動性、利率及房價議題

央行指出，房價受多重因素影響，利率只是其中之一。央行透過選擇性信用管制措施七度調整，減緩信貸流入房市，使房價漲勢趨緩，民眾對房價上漲預期下降。利率政策主要因應通膨。

6.購買力及勞動份額議題

台灣長期物價低且穩定，實質購買力持續提升，並無購買力受損情形。單位勞動成本下降反映產業別消長與ICT產業生產力提升，勞動份額減少主因為製造業走向高資本密集產業，與匯率無關。

7.壽險業與央行SWAP議題

壽險業資產負債幣別錯配主要因國內長天期投資不足，業者投資海外以匹配負債，與央行提供SWAP無關。央行提供外幣流動性降低資金成本，有助產業發展。

8.央行盈餘繳庫議題

盈餘繳庫非央行法定經營目標，也非績效指標，央行不會為增加盈餘而刻意壓低新台幣。

央行重申匯率政策方向

央行強調，金融自由化後，匯率已非單由經常帳決定，干預匯市也非產業政策工具，台灣無操縱匯率之可能。匯率政策向來維持新台幣動態穩定，以促進金融穩定，協助台灣經濟持續成長。