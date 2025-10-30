台達電看好AI伺服器需求強勁　董座：產能吃緊「泰國新廠今年啟用」

▲台達電董事長鄭平。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

電源供應器大廠台達電（2308）今日舉行法說會，台達電受惠AI資料中心帶動伺服器電源與液冷方案需求大增，單季營收衝上1503.17億元、年增33.97%，稅後淨利達186.06億元、年增50.78%，每股純益7.16元，雙雙創下歷史新高。董事長鄭平表示，AI伺服器需求持續強勁，目前美國、泰國產能皆吃緊，第四季至明年首季營運展望樂觀。

鄭平指出，AI資料中心動能依然強勁，台達電目前電源、ICT與液冷系統產能全線吃緊。泰國今年底將有3座新廠啟用，美國亦持續建置相關產能，預計兩年後產能可明顯放大。為因應短期需求，公司不排除租用廠房臨時支援。部分非美客戶已同意將訂單轉回中國生產，有助舒緩產能壓力。

針對NVIDIA提出的800V高壓直流電（HVDC）「電力革命」架構，鄭平指出，目前市場仍在熟悉階段，短期對營收影響不大，但長期可提升能源轉換效率，「這一定是未來趨勢」。

台達電第三季毛利率攀升至34.87%，營益率達16.5%，皆創歷史新高。公司指出，AI伺服器電源目前佔整體營收約23%，液冷方案約11%，在AI數據中心建置不斷推進下，預期第四季動能可延續至明年。

截至今年前9月，台達電營收達3,932.72億元、年增28.12%，稅後淨利427.84億元、年增52.52%，每股純益16.47元。資本支出累計297億元，全年估約400億元，明年亦將維持同水準，其中65%將投入自動化設備與產能擴充。

針對美中地緣風險與關稅問題，鄭平表示，目前約95%的美國營收均由客戶吸收關稅與運費影響，「對台達電影響極低」，僅可能出現1至2個月結帳時差。

他強調，第四季與明年首季展望皆維持樂觀，AI、高效能運算（HPC）與液冷伺服器相關需求將繼續支撐營運成長。