稀土管制與港口費暫停一年　謝志堅：中美這一年會各自做好準備

▲中美稀土管制與港口費暫停一年。（圖／翻攝自中國港口網）

記者張佩芬／綜合報導

中國商務部今(30)日下午最新發布新聞指出，將暫停稀土出口管制相關措施與對美國船舶徵收港口費一年，美國也會暫停301調查及對中國相關船舶徵收額外港口費一年。對此陽明海運前董事長謝志堅認為，中美雙方互探虛實後，回到貿易戰前局勢，中國會繼續推動分散貿易市場策略，美國也已在稀土方面尋求他國合作，為一年後的協商做好準備。

謝志堅指出，這次的中美貿易戰，讓雙方清楚自己的痛點在哪裡，開始痛定思痛，著手解決問題。中國已經積極分散貿易市場，拓展非美國家業務，但因中國產能過剩，估計也會面對各國對其低價傾銷可能採取的措施。

美國在稀土方面也設法尋求他國供應與合作，本月28日訪問日本時簽署稀土礦產合作框架聚焦確保關鍵礦物與稀土供應鏈安全，雙方決定合作開發先進科技所需的稀土資源，以降低對中國供應的依賴。

另美國對中國海事、物流和造船業的301調查經過今日的川習會也決定暫停一年，相互收取的額外港口費也跟著暫停一年。謝志堅認為，收港口費沒什麼意義，各國船公司都已設法避開，受傷的是中美雙方船公司，雖然各國船公司今後要安排在美國航線的船隻估計會避免在大陸建造，但是太平洋航線在全球海運市場的佔比已經在降低，中國在造船市場還是穩坐領先地位。

至於美國原宣稱可透過關稅賺進3千億美元，但隨著關稅陸續調降，估計是賺不到那麼多了，