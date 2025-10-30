領取股東紀念品更便利　金管會核准集保eGift服務

▲股東會紀念品領取人潮。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

股民領股東會紀念品流程更便利！金管會今（30）日宣布，核准集中保管結算所經營「股東會電子化紀念品（eGift）」服務，未來股東將可透過電子投票平台線上領取紀念品，預計明年股東常會期間上路，也就是說上市櫃公司發放超商、餐飲業電子禮券可以透過eGift領取，就不用排隊。

每年股東會旺季，股民到各個領股東會紀念品發放據點排隊很常見，但是明年起將有所改變，金管會證期局副局長黃厚銘表示，股東會紀念品電子化系統委由集保結算所建置，預計明年第一季完成，未來票券類品項，如：超商商品卡、交通票券、餐飲折價券及各類電子券，都是eGift可以發放範圍，如此一來，減少股民舟車勞頓奔波之苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經統計電子投票平台建置後，電子投票占股東會出席股數比率逐年增加，今(114)年已達60.93%，顯示投資人對於數位化投票已普遍接受，成為股東參與股東會最重要管道。

今年上市櫃公司及興櫃公司有725家有發放股東會紀念品，金管會指出，建置股東會紀念品電子化機制，有助股東得不受徵求人及公司發放紀念品受理時間、地點限制、減少舟車勞頓及節省排隊時間成本，有利股東多利用電子投票，提升公司治理，並朝永續政策發展目標繼續邁進。



