玉山金、三商壽捲摸黑交易爭議　雙雙重訊喊「依同業前例辦理」

▲玉山金控總部大樓外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）併三商壽（2867）重大訊息程序捲「摸黑交易」爭議，兩家公司原向外表達暫不發回應，不料今（31）日晚間雙雙公告對立委籲金管會監理的消息發布重大訊息說明，皆強調依金融同業前例辦理。

以下是玉山金重訊3項澄清：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.本公司進行併購評估與執行併購作業，包含參與併購投標流程，均嚴守公司治理原則及董事會核定之內部規範辦理，依循主管機關規範，嚴守保密原則。

2.依據『併購資訊揭露自律規範』第六條「所有參與公司併購計畫之機構及人員，對於併購案或可能之併購案應審慎行事，除法令或本規範另有規定外，面對外界詢問時，不得透露任何公司併購之相關訊息。依據上開規範，本公司於董事會通過併購決議前，對於外界媒體傳聞，均不予評論，須待董事會決議後對外公告。

3.本公司針對併購案媒體傳聞之處理及重大訊息發布時機，除了依據『公開發行公司取得或處分資產處理準則』暨『併購資訊揭露自律規範』外，並會同時參酌金融同業併購交易之揭露前例辦理。

三商壽澄清：

本公司針對併購案之處理及重大訊息發佈，均依循「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及「併購資訊揭露自律規範」，暨依金融同業併購交易揭露之前例辦理。