現在最值得投資的5大AI概念股　輝達、超微入列

▲達執行長黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰。（圖／路透社／合成圖）

記者柯沛辰／綜合報導

人工智慧（AI）熱潮下，頂尖企業輩出。美國投資媒體《The Motley Fool》一篇專文分析，現在最值得投資的5家AI股票，分別是輝達（NVIDIA）、超微（AMD）、艾司摩爾（ASML）、Symbotic、亞馬遜（Amazon），因為「這五家公司處於下一輪工業革命的核心地位。」

特約股市分析師Patrick Sanders在The Motley Foo指出，首先是輝達（NVIDIA），在資料中心圖形處理器（GPU）市場的佔有率超過90％，因此成為全球市值最大的上市公司之一，市值約達4.6兆美元。最新一季的財報顯示，資料中心業務為公司帶來411億美元，佔其總收入467億美元的大部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中認為，輝達唯一隱憂是美中貿易戰恐導致NVIDIA無法進入中國市場。因為該公司2025財年約17％收入來自中國，因此需要找到替代方案。不過，考慮到數據中心的增長，以及對下一代Blackwell GPU的需求，NVIDIA的股票仍有不錯的發展空間。

第二檔推薦的是超微（AMD），也是輝達的競爭對手，但兩家公司都有足夠的市場空間，投資人可以同時持有。超微以生產中央處理器（CPU）聞名，這些產品廣泛應用於桌上型電腦及資料中心，GPU負責高階AI任務，CPU則在資料中心負責管理任務、處理儲存及網路操作。

此外，AMD最近還宣布與OpenAI（ChatGPT的創造者）合作，將向OpenAI出售高達6吉瓦的GPU運算能力，並提供了認股權證，允許OpenAI持有最多10％的AMD股份，約1.6億股。受此合作消息影響，AMD的股票今年迄今已上漲62%。

第三檔是艾司摩爾（ASML）是是一家位於荷蘭的公司，其機器被用於製造半導體晶片，也是全球唯一掌握極紫外線（EUV）技術的公司，使製造商能夠製造更小、更高效的晶片元件和電路。

無論AI晶片由哪家公司設計或製造，艾司摩爾的機器幾乎必不可少。台積電、英特爾及三星電子等晶片製造商均使用艾司摩爾的EUV光刻機。

第四檔是Symbotic（股票代碼：SYM），一支鮮少被提及但值得關注的AI股票，其主要產品是為AI驅動的機器人和軟體系統，以幫助客戶實現倉庫自動化和管理，像是快速移動貨物、包裝或拆卸，並追蹤庫存，同時利用AI讓機器人更高效運作。

美國最大的零售商沃爾瑪（Walmart）持有Symbotic 11％的股份，並在其42個區域配送中心使用該公司的系統。其他主要客戶包括Target、Albertsons和C&S批發食品公司（C&S Wholesale Grocers）。Symbotic的股票今年已上漲137％。

第五檔是亞馬遜（Amazon），雖然許多人認為是一家電商公司，但亞馬遜是全球最大的雲端運算服務提供商。亞馬遜的雲端運算平台AWS在全球市場的佔有率達30％，超越微軟Azure的20％及Google Cloud的13％。

隨著越來越多企業將業務遷移至雲端環境，而非投資數百萬美元自建資料中心，雲端運算市場需求持續升溫。根據Grand View Research估計，2024年雲端運算市場規模達7524億美元，到2030年將達2.39兆美元，年均增長率達20.4％。這為AWS提供了充足的增長空間，考慮到AWS的盈利能力遠超亞馬遜的電商業務，因此對亞馬遜作為AI股票持樂觀態度。