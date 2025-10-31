快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元 年化報酬率7.37％

資產規模4573億元、擁有168.7萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（31）日公布預估配息，本次配息金額為每股0.4元，以今日收盤價21.72元計算，單次配息率為1.84%，年化配息率為7.37%，與前次持平。

台積電刷1525 新天價 尾盤遭重砍逾1.4萬張翻黑收跌

台股今（31）日收月線，大盤指數震盪收低，台積電（2330）在臨收盤前半小時盤中攀高至1525元，再創新天價，惟難敵獲利了結賣壓，最後一盤，遭砍1萬4369張，股價由紅翻黑，終場股價下跌5元，收在今日最低點1500元。

PCB捲土重來！4檔漲停 金居遭處置緩步上攻

AI伺服器對運算、傳輸速度以及訊號完整性要求高，帶動PCB供應鏈升級，尤其催化了對高階銅箔基板（CCL）等板材的需求，CCL大廠台光電（2383）第三季每股賺進一個股本，今（31）日股價開高走高，攻克1400元漲停價位，台燿（6274）、高技（5437）、金像電（2368）連袂亮燈漲停，金居（8358）因分盤交易，股價上攻235.5元。

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停 3檔遭關禁閉至下周

AI熱潮，記憶體迎超級周期，惟股價漲多，近2個交易日明拉回，其中「法說變法會」旺宏（2337）今（31）日跌停，連2個交易日跌停，而由於整個類股短線股價波動太大，包括華邦電（2344）、十銓（4967）與宇瞻（8271）3檔目前遭關禁閉。

全球炒AI股！亞股重塑 台積電佔台股權重是10年前3倍

人工智慧（AI）浪潮席捲全球股市，台股成為最大受惠市場之一。根據外媒彭博社報導，隨著台積電（2330）股價不斷創高、外資買盤集中，該公司在台灣加權指數（Taiex）中的權重已逼近45%，是十年前的三倍。這種「權值集中化」現象，讓基金經理人坦言「被動變主動」，操作難度顯著升高。

金價創高後雜音出現！新債王示警「還沒跌完」 削減投資部位

黃金價格在10月出現大幅波動，創高後再跌破每盎司4000美元大關，知名債券投資人、雙線資本（DoubleLine Capital）創辦人、「新債王」Jeffrey Gundlach對此表示，他已降低投資組合中黃金的比重，並建議投資人也應進行類似的「資產再平衡」。

快訊／台股收盤翻黑下跌54.18點 台積電跌5元至1500

台股今（31日）開低走高，一度大漲202點，逼近28500點，但最後一盤，賣盤湧現，指數翻黑走跌，加權指數終場下跌54.18點，以28233.35點作收，跌幅0.19％，成交量5581.89億元。

電子化股東會紀念品明年3月問市 便利商店、LINE PAY等4通路入列

因應永續發展與數位轉型潮流，集保結算所規劃「股東會紀念品電子化(eGift)服務」已於10月16日獲金管會核准，未來將積極推廣公開發行公司簽約使用，協助企業以電子化方式發放股東會紀念品，預計明（2026）年3月上線，目前集保爭取兩大便利商店、LINE PAY（7722）、王品（2727）、大魯閣（1432）等業者加入eGift服務平台。

SCFI因報備制今日上漲10.49% 但估計落實不了

貨櫃船運市場因為訂有11月1日漲價計畫，上海航運交易所今(31)日下午公布的貨櫃運價指數(SCFI)上漲10.49%，來到1550.70點，法人指出，因為明日歐美線漲價計畫估計落實率很低，下周指數料將回跌。

聯發科Q3每股賺15.84元 蔡力行：明年雲端ASIC營收破10億美元

聯發科（2454）今（31）日舉行法說會，公布第三季財報，單季稅後純益254億5100萬元，EPS為15.84元，執行長蔡力行指出，迎接AI浪潮，首個AI加速器ASIC專案估2026年雲端ASIC營收達10億美元為目標，並可望於2027年達數十億美元。