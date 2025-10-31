快訊／168萬股民注意！00878維持配息0.4元　年化報酬率7.37％

▲台股研究示意照。（圖／記者陳瑩欣攝）
記者巫彩蓮／台北報導
資產規模4573億元、擁有168.7萬受益人國泰永續高股息（00878）於今（31）日宣布預估配息，本次配息金額為每股0.4元，以今日收盤價21.72元計算，單次配息率為1.84%，年化配息率為7.37%，與前次持平。
00878在去年第三、四季配息曾高達0.55元，今年第一季降至0.5元，第二季縮水至0.47元，第三季配息為0.4元，第四季維持前一季水準，合計今年配息1.77元；此次除息前的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放。
根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。00878採季配息機制，追蹤指數結合ESG永續選股邏輯，挑選大市值、具獲利與配息能力的企業，基金在2024年實際總費用率為0.42%，若排除成立未滿1年之ETF，在高股息ETF中最親民低廉，內扣費用更從2021年至2024年呈階梯式逐年遞減，成立以來亦維持低周轉率、產業分散性的重要特色，讓散戶大眾能確實享有低成本的投資優勢，落實普惠金融。
