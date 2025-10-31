高雄國際食品展、飯店餐飲暨烘焙設備展　展現南台灣食品產業實力

▲2025年高雄國際食品展參觀人潮踴躍，總人數突破去年紀錄，展現活動高人氣與市場熱度。(圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

今年由經濟部國際貿易署主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」及外貿協會與展昭國際主辦的「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」，展期吸引52國超過19,000名國內外參觀者到場觀展及採購，下屆展覽將於2026年10月22日至25日於高雄展覽館登場。

今年前五大國際買主國依序為日本、菲律賓、泰國、新加坡及南韓，充分展現本展作為推動南臺灣食品產業升級與拓展國際市場的重要平台。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該以「山海美饌、智慧鏈結」為主軸，集結國內外330家企業、580個攤位，完整呈現從農漁牧生產、食品加工到餐飲設備的產業鏈。國內指標品牌如 「舊振南」、「好帝一」、「宏裕行」 等，以道地台灣味展現傳統與創新的融合；海外部分則有來自韓國、越南、美國、比利時、德國、馬紹爾群島等14國業者參展，展出臺灣市場與全球食尚接軌的能量。

現場買氣熱絡，不論一般消費或商務洽談均獲高度肯定。法國知名進口商T&T Foods的CEO表示，本次來高雄國際食品展尋找臺灣特有商品或製造商，預計能在法國市場上與其他亞洲食品做出差異化。

國內參展商鄭記表示：「高雄國際食品展是個很棒的展覽，來這裡我們不只體驗了高雄人的熱情，還接洽了很多客戶；許多來自國際的參觀者，都想要進口我們的商品。」

為協助國內業者拓展國際市場，展覽期間舉辦「國際食品通路商採購大會」，邀集包括韓國GS Retail、日本流通產業株式會社、法國MEI ASIA T&T FOODS 等16國36位買主，與餐御宴、人杰老四川、聖保羅、上島食品等國內72家指標企業進行一對一洽談，共促成268場商務媒合。現場互動熱絡、成果豐碩，成功為南台灣食品產業開拓更多跨國合作契機。

除商務媒合外，展期間活動也熱鬧不斷。「港都好時光」料理秀邀請國宴主廚阿慶師、知名網紅Amy的私人廚房及型男大主廚張秋永輪番上陣，現場香氣四溢；「好覓報你知」新品推介，帶領參觀者深入了解商品背後的故事與健康價值；「好吃大集合」聯合試吃會，以美食為媒介，促進參觀者與業者之間的交流；「好值大拍賣」限時搶購及「好好買、好好抽」滿額抽獎活動，更讓展覽氣氛達到高潮，吸引民眾排隊體驗。此外，今年也特別規劃SDGs永續講座，呼應食品產業綠色轉型的國際趨勢，獲得參與業者高度肯定。

2025年高雄國際食品展與餐飲設備用品展不僅是南部地區年度最具規模的食品專業展覽，更是連結在地產業與國際市場的重要橋樑。下屆展覽將於2026年10月22日至25日於高雄展覽館登場，展覽最新資訊與報名詳情可至官網【www.foodkh.com.tw】及【www.kaohsiunghoreca.com.tw】查詢。