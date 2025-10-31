台股創史上最佳10月！　指數一個月大漲逾2400點　

▲台股配圖。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

儘管10月有美國政府關門、美中貿易關係緊張情勢升温等消息干擾，但在多家企業發布重大AI投資案，大型科技股依然引領風騷，輝達市值突破5兆美元，台積電（2330）股價創下1500元新高，台股10月月線大漲2412點或漲幅9.34%，以28233.35點作收，漲幅創下歷史10月第三大，若以漲點來看，為史上單月第二大，但是史上最佳10月。

台股今年上半年因美國總統川普宣布對等關稅而下跌，5月之後多頭整兵重新出發，到10月為止，月線呈現連六紅，而AI股扮演貫穿多頭攻勢要角。

10月月線大漲2412點，漲點僅次1990年1月2430.17，而漲幅 9.34%，僅次於1990年10月22.68%、1985年10月10.09%，為歷年10月第三大漲幅。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易表示，展望後市，隨著美國AI領導企業永動機式投資發酵，將有利台灣AI供應鏈發展，相關類股成長契機湧現。而在聯準會立場偏鴿下，有利外資回流，台股熱錢行情有望延續。接下來可觀察美國主要CSP大廠第三季財報、台股籌碼變化，投資人可採選股不選市策略，並動態調整投組內容，以掌握台股的各式成長契機。

群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，台股仍有望維持高檔震盪偏多走勢，主因在於降息循環開啟、企業獲利回升與產業結構升級三大支撐。AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁，主計處大幅上修今年經濟成長率至4.45%，在經濟保有韌性，與AI大勢加持下，帶動台股大盤屢創新高。整體看來，在AI長線趨勢不變下，台廠作為全球AI產業最重要的供應商，可望持續享有獲利、資本雙漲利多。台灣廠商在半導體設計、先進封裝、電源模組與散熱製程等領域具備完整供應體系與高競爭力，可望在AI運算浪潮中持續受惠。。

