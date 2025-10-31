國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

▲TIWW 2025舉辦超過20場主題演講及技術發表會，協助業者掌握永續轉型下的最新水資源產業發展趨勢。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導



由外貿協會主辦的「2025年台灣國際水週(Taiwan International Water Week, TIWW)」今(31)日圓滿落幕，三天展期吸引總計4,300逾名國內外參觀者入場，較上屆成長超過7成，前5大買主國依序為新加坡、日本、菲律賓、越南及馬來西亞，共同見證台灣水資源產業在全球永續轉型中的技術與實力，展現跨產業合作與創新應用的無限潛力。

TIWW作為亞太區水資源產業的重要交流平台，吸引國內外來自水利、半導體、能源、化工、石油、食品、紡織、鋼鐵等產業之重量級企業及國際公協會參觀。

例如台積電、日月光、美光、AMD、西門子、BenQ、台灣中油、長春化工、統一企業、台塑、南亞塑膠、長榮鋼鐵、新光紡織、德國 ABB、法國施耐德、義大利 DE NORA、以色列 IDE、日本東麗集團、新加坡公共事業局(PUB)、韓國 K-Water、馬尼拉水務局及加拿大氫能協會等。多元專業的參觀者顯示水資源技術已成為全球產業鏈中不可或缺的關鍵環節，也突顯臺灣水資源產業在永續水管理與綠色供應鏈中的戰略地位。

為促進商機交流與合作，外貿協會安排一對一採購洽談會，邀請到德國、墨西哥、阿根廷、沙烏地阿拉伯、埃及等7國買主與臺灣參展商進行68場次洽談，為後續採購與技術合作奠定良好基礎。

展場中也商機蓬勃，鶴見製作所表示，今年展出成效良好，至攤位洽談的買主精準、專業度高，後續合作可期；晶盛材料指出，展覽期間與來自阿根廷、墨西哥及阿拉伯地區的買主進行多場深度交流，並感謝主辦單位用心協助廠商與國際接軌，成果豐碩。

大地昌展示新竹海水淡化廠應用的2米大口徑高密度聚乙烯（HDPE）管道系統，成功吸引眾多買主駐足關注；捷騰光電亦表示，今年展覽成效顯著，現場洽談熱絡。

本屆TIWW亦舉辦多場活動，為產業注入豐沛能量與國際交流。首日的「TIWW Tech Talk」由法商威立雅(Veolia)分享低碳永續下的海水淡化與污水處理的綠色解方，現場座無虛席，交流熱絡。

展期間更邀集16家業者針對「科技水」、「韌性水」及「潔淨水」三大主題，分享智慧水務、永續製程與淨水創新應用等技術，現場互動熱烈；另有英國標準協會(BSI)聚焦水與碳的雙重挑戰，解析企業邁向淨零與強化永續水管理的策略；加拿大安大略省經貿廳則分享加拿大最新技術與市場機會，促進國際對話與跨域合作。

2025年台灣國際水週不僅彰顯臺灣在亞太水資源產業的重要地位，也為全球淨零浪潮下的技術交流與合作注入新動能。該展將於2026年10月再度登場，主辦單位誠摯邀請國內外業者與國際夥伴持續關注與參與，共同擘劃水資源永續發展新藍圖，期許再掀一波全球永續浪潮。

展覽最新消息及報名參展資訊，可鎖定官網(www.taiwanintlwaterweek.com)及社群粉絲專頁。