普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

記者陳瑩欣／台北報導

普發現金倒數計時，數發部今（1) 日發布新聞稿表示，對於外界存疑提領年齡規定是由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上，另數發部提醒民眾必須提防詐騙，一切訊息以官網https://10000.gov.tw為準。

以下是數發部5點說明：

有關外界關切普發現金提領年齡規定以及偽冒普發現金網站處理之議題，說明如下：

1、這次普發現金，由行政院各部會分工合作。

2、主政部會是財政部，現金的提領由銀行的主管機關金管會跟郵局的主管機關交通部負責；軟體系統的建置由數發部負責；防詐的工作由內政部跟數發部負責。

3、提領年齡等規定，由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上。

4、數發部提醒所有民眾，必須提防詐騙，一切訊息以官網為準。所有登記的作業，也都只能在官網進行。

5、另行政院已成立「普發現金打詐小組」，由相關部會組成，打詐小組每日進行網路巡查，監控網域及社群平臺是否出現偽冒政府或普發現金網站的可疑連結，一經發現，立即通報相關單位確認是否為偽冒網站，確認屬實即停止解析該網站，避免民眾誤用詐騙網站。

關鍵字： 數發現金普發公告防詐官網登記行政院

