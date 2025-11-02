ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

▲▼金豆子。黃金。金價。（示意圖／ETtoday資料照）

▲黃金價格飆漲，攜帶黃金通關須注意是否超限。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

出國通關旅客注意，財政部台北關公告最新統計，自今年至8月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額黃金累計重量超過2公斤，前8月超攜黃金市值衝破700萬元。官員指出，另由於黃金價格走揚，今年來漲幅衝破5成，旅客通關前最好確認黃金行情，以免不慎超標被沒收。

台北關統計，今年以來至8月，民眾出入境未申報攜帶超額現金、黃金已達26案，其中查扣外幣合計約新台幣679餘萬元；黃金案件則計2.023公斤，市值約700多萬元。

關務署台北關表示，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品，應向海關申報。

現金部分，逾新臺幣10萬元、人民幣2萬元或其他外幣等值1萬美元者，另依規定，申報之新台幣及人民幣如超逾上開限額，應予以存關退運；至非現金部分，黃金價值逾等值2萬美元，無記名有價證券總面額逾等值1萬美元，以及其他價值逾等值新台幣50萬元之鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時，向海關申報。

如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以相當於超過限額或申報不實之罰鍰。

台北關進一步說明，非現金部分黃金價值，非以原先購買價格計算，海關核價方式係以旅客出、入境當日臺灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算，因國際金價走揚，旅客如攜帶黃金及相關飾品，請注意是否已逾限額。

關務人員指出，出入國境攜帶逾前揭規定之現金、黃金、鑽石、寶石及白金等物品者，應主動向海關誠實申報。如對申報規定有疑義，除可至台北關網站「旅客通關」查詢外，亦可至海關出境服務檯；或入境時，至紅線(應申報檯)向海關詢問，以確保權益，避免受罰。

AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河（老謝）觀察「股市關鍵5國」表現，發現韓股今年來已大漲逾7成，日股、美國費城半導體指數皆漲逾1成，台股以9.34%漲幅緊追。

2025-11-02 10:30
真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學於11月1日舉辦「真理大學60週年校慶演講與座談」，邀請曾任長榮海運與陽明海運董事長的傑出校友謝志堅，以「挑戰與展望：從長榮到陽明--關稅戰後貨櫃航運變局中的企業領導與人才佈局」為題專題演講。謝志堅坦言，以目前以哈情勢，他不認為紅海危機即將解決。

2025-11-01 17:25
台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱：台船公司，股號：2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘暨高緯度遠洋巡護船6艘，於今(1)日上午10時，由總統賴清德主持，率同海洋委員會管碧玲主任委員、台船公司陳政宏董事長，並在高雄市陳其邁市長、原住民族委員會曾智勇(Ljaucu‧Zingrur)主任委員，與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅，及產官學研等各界賢達人士見證下，參與台船公司高雄廠「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」活動。

2025-11-01 14:50
普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金倒數計時，數發部今（1) 日發布新聞稿表示，對於外界存疑提領年齡規定是由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上，另數發部提醒民眾必須提防詐騙，一切訊息以官網https://10000.gov.tw為準。

2025-11-01 14:33
黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳完成了今年的股票出售計畫， 估計自6月下旬以來累計套現超過10億美元（約折合307億元台幣），惟黃仁勳執行約4個月售股計畫但輝達股價今年仍然大幅上漲並突破5兆美元市值。

2025-11-01 11:30
輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

輝達台灣總部落腳處　黃仁勳：希望設在台北

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達執行長黃仁勳今天出席亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議期間表示，他希望輝達台灣總部能設在台北。

2025-11-01 10:32
全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

全球股市多頭驚奇之旅！大中華基金績效掄元　3檔報酬率逾6成

全球股市陸續在4月底收復「川普加徵關稅缺口」後，更在近半年展開多頭驚奇之旅，在貿易戰利空淡化、美中關係和緩及AI需求火熱帶動下，帶動相關主題基金漲勢，其中大中華股票基金漲勢最為突出。

2025-11-01 10:02
國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

國際水週外籍觀展人數增七成、創新高　展現跨業合作新動能

由外貿協會主辦的「2025年台灣國際水週(Taiwan International Water Week, TIWW)」今(31)日圓滿落幕，三天展期吸引總計4,300逾名國內外參觀者入場，較上屆成長超過7成，前5大買主國依序為新加坡、日本、菲律賓、越南及馬來西亞，共同見證台灣水資源產業在全球永續轉型中的技術與實力，展現跨產業合作與創新應用的無限潛力。

2025-10-31 21:43
智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

智慧能源週與淨零永續展圓滿落幕　國際買主較上屆成長六成

外貿協會與SEMI旗下綠能暨永續發展聯盟(GESA)共同主辦的台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展今(31)日圓滿落幕。展會匯聚450家國內外指標企業、近1600個攤位，三天展期總計吸引2萬名國內外專業買主與業界人士參觀，其中國際買主近1200名，較上屆成長超過6成，前五大買主國依序為日本、新加坡、英國、馬來西亞及加拿大。

2025-10-31 21:30

