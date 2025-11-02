逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

▲黃金價格飆漲，攜帶黃金通關須注意是否超限。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

出國通關旅客注意，財政部台北關公告最新統計，自今年至8月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額黃金累計重量超過2公斤，前8月超攜黃金市值衝破700萬元。官員指出，另由於黃金價格走揚，今年來漲幅衝破5成，旅客通關前最好確認黃金行情，以免不慎超標被沒收。

台北關統計，今年以來至8月，民眾出入境未申報攜帶超額現金、黃金已達26案，其中查扣外幣合計約新台幣679餘萬元；黃金案件則計2.023公斤，市值約700多萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關務署台北關表示，依據洗錢防制物品出入境申報及通報辦法第3、4條規定，旅客出、入國境攜帶逾限額之現金等物品，應向海關申報。

現金部分，逾新臺幣10萬元、人民幣2萬元或其他外幣等值1萬美元者，另依規定，申報之新台幣及人民幣如超逾上開限額，應予以存關退運；至非現金部分，黃金價值逾等值2萬美元，無記名有價證券總面額逾等值1萬美元，以及其他價值逾等值新台幣50萬元之鑽石、寶石、白金等貴重物品，均應依規定，於出、入境時，向海關申報。

如未依規定申報或申報不實者，超過限額或申報不實部分，將予以沒入或處以相當於超過限額或申報不實之罰鍰。

台北關進一步說明，非現金部分黃金價值，非以原先購買價格計算，海關核價方式係以旅客出、入境當日臺灣銀行網站1公斤黃金條塊賣出牌價計算，因國際金價走揚，旅客如攜帶黃金及相關飾品，請注意是否已逾限額。

關務人員指出，出入國境攜帶逾前揭規定之現金、黃金、鑽石、寶石及白金等物品者，應主動向海關誠實申報。如對申報規定有疑義，除可至台北關網站「旅客通關」查詢外，亦可至海關出境服務檯；或入境時，至紅線(應申報檯)向海關詢問，以確保權益，避免受罰。