拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑　童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

▲和碩董事長童子賢資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股新股抽籤熱潮持續升溫！本週共有6檔股票開放公開申購，其中最吸睛的莫過於AI伺服器概念股、和碩（4938）孫公司永擎（7711）。根據證交所公告，永擎自11月7日至11日開放登記申購，11月13日抽籤，因承銷價268元、市價高達498.5元，帳面價差飆出23萬元，投資報酬率衝上86%，關注度最高。

和碩董事長童子賢日前也親自出席永擎上市前法說會，直言AI開啟了科技產業的「新大航海時代」，他看好永擎、華擎（3515）與和碩未來成長潛力。永擎近三年營運動能強勁，2025年度營收約88億元、稅後淨利5.05億元、每股盈餘（EPS）達8.36元。今年截至9月，累計營收達175.11億元，上半年EPS已達6.63元，表現相當亮眼。

除了永擎，還有多檔公開申購股票陸續開跑，以下為6檔重點抽籤股一覽：

永擎（7711）

申購期間：11/07～11/11

抽籤日：11/13

承銷價：268元／市價：498.5元

預估獲利：230,500元／報酬率：86%

東方風能（7786）

申購期間：11/06～11/10

抽籤日：11/12

承銷價：168元／市價：222元

預估獲利：54,000元／報酬率：32.1%

嘉寶（3158）

申購期間：11/05～11/07

抽籤日：11/11

承銷價：80元／市價：120元

預估獲利：40,000元／報酬率：50%

永冠-KY（1589）

申購期間：11/04～11/06

抽籤日：11/10

承銷價：18元／市價：19.9元

預估獲利：1,900元／報酬率：10.6%

麗臺（2465）

申購期間：11/03～11/05

抽籤日：11/07

承銷價：45元／市價：66.6元

預估獲利：21,600元／報酬率：48%

醣聯（4168）

申購期間：10/31～11/04

抽籤日：11/06

承銷價：21.5元／市價：23元

預估獲利：1,500元／報酬率：7%