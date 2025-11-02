ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

▲財訊董事長謝金河。（圖／資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

全球主要資本市場10月市值排行洗牌，財信傳媒董事長謝金河觀察，美股在輝達（NVIDIA）市值衝破5兆美元的效應下，前6大市值公司追平深滬港股；而在非美企業表現上，台積電（2330）市值1.2668兆美元排全球第10，不過全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，老謝直呼「很奇怪」。

謝金河在臉書上指出，10月结束，全球股市結算，數字又出現一些變化！這當中，美國科技巨擘仍然是全球焦點，這次NVIDIA市值一度突破5兆美元，最高到5.31兆美元，寫下歷史新紀錄。而且，Apple及微軟都登上4兆美元新關卡，Apple到4.028兆美元，微軟到4.029兆美元，Google也挺進到3.406兆美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若把輝達，微軟及蘋果三家公司市值加起來高達13兆美元，加上Google是16.5兆美元，再把亞馬遜（Amazon）的2.605兆美元加上去，已經高達19兆美元，如果再加上AVGO，就達20.7兆美元。這個時候拿來跟中國股市比，10月底，深圳加上上海是12.957兆美元，大約是輝達，微軟加蘋果的市值。如果把香港的7.37兆美元加進去，深滬港股市總市值是20.22兆美元，美國只要出動前6大市值的公司就夠了！謝金河直言：「這是美，中資本市場的差距。」

美國9月底市值69.48兆美元，10月略縮水到68.237兆美元，幾乎佔全球一半的市值。10月記憶體大漲，南韓股市市值從2.26兆美元上升至2.323兆美元。日本的高市早苗效應，也讓日本股市市值從7.48兆增加至7.612兆美元。台灣則是因為台幣貶至30.7，總市值91兆台幣，換成美元剩2.964兆美元，比9月的3.02兆美元縮水，反而是德國股市上升至3.068兆美元，德國升到第8，台灣退回第9。

老謝觀察，非美企業，台積電以台股算，市值1.2668兆美元，排名第10。中國排在最前面的是騰訊，市值7341.4億美元，排名17。南韓的三星市值4872.3億美元，排在20。荷蘭的ASML排在25。阿里巴巴4055億美元，排名26。謝金河指出：「全球前30大市值企業，日本沒有一家進榜，這也是很奇怪的現象！」

關鍵字： 市值美股台積電全球謝金河

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

粿粿認跟王子「有逾矩行為」 向范姜彥豐道歉：讓你受傷害

推薦閱讀

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

全球主要資本市場10月市值排行洗牌，財信傳媒董事長謝金河觀察，美股在輝達（NVIDIA）市值衝破5兆美元的效應下，前6大市值公司追平深滬港股；而在非美企業表現上，台積電（2330）市值1.2668兆美元排全球第10，不過全球市值前30強的企業日本沒有一家進榜，老謝直呼「很奇怪」。

2025-11-02 18:00
中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

中國將在2025年最後2個月採購至少1200萬噸美國大豆，並在2026年、2027年及2028年每年至少採購2500萬噸，另中國也將恢復採購美國高粱及硬木原木等；有法人分析，1200萬噸僅佔全年散裝貨總量54億噸的0.21%，對市場影響很小，但散裝船公司認為，短時間急促的需求勢必讓運水漲船高。

2025-11-02 16:57
留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

留才久用遭指讓仲介收買工費　勞動部：最重可停業

移工團體今天批評，移工留才久用方案反讓仲介可收取「買工費」。勞動部回應，若有相關情事，可打1955專線申訴，查證屬實，最重可要求仲介停業，1至8月開罰8家，其中6家停業。

2025-11-02 15:22
快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.2元

快加油！明起汽油漲0.3元　柴油漲0.2元

台灣中油公司自明（3）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.3元及0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.3元、95無鉛汽油每公升28.8元、98無鉛汽油每公升30.8元、超級柴油每公升25.7元。

2025-11-02 12:02
AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河（老謝）觀察「股市關鍵5國」表現，發現韓股今年來已大漲逾7成，日股、美國費城半導體指數皆漲逾1成，台股以9.34%漲幅緊追。

2025-11-02 10:30
逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

出國通關旅客注意，財政部台北關公告最新統計，自今年至8月底，查獲旅客出、入境未申報攜帶超過限額黃金累計重量超過2公斤，另由於黃金價格走揚，前8月超攜黃金市值衝破700萬元。

2025-11-02 09:48
真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學60週年慶謝志堅談航運　看紅海危機難解、陽明需持續擴充

真理大學於11月1日舉辦「真理大學60週年校慶演講與座談」，邀請曾任長榮海運與陽明海運董事長的傑出校友謝志堅，以「挑戰與展望：從長榮到陽明--關稅戰後貨櫃航運變局中的企業領導與人才佈局」為題專題演講。謝志堅坦言，以目前以哈情勢，他不認為紅海危機即將解決。

2025-11-01 17:25
台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱：台船公司，股號：2208)承造海洋委員會海巡署艦隊分署4000噸級巡防艦4艘暨高緯度遠洋巡護船6艘，於今(1)日上午10時，由總統賴清德主持，率同海洋委員會管碧玲主任委員、台船公司陳政宏董事長，並在高雄市陳其邁市長、原住民族委員會曾智勇(Ljaucu‧Zingrur)主任委員，與立法委員邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、李柏毅，及產官學研等各界賢達人士見證下，參與台船公司高雄廠「嘉義級巡防艦第四艘台北艦成軍暨高緯度遠洋巡護船第一艘命名下水聯合典禮」活動。

2025-11-01 14:50
普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金慎防遭詐騙　數發部：登記作業只在官網進行

普發現金倒數計時，數發部今（1) 日發布新聞稿表示，對於外界存疑提領年齡規定是由主管機關財政部制定規則，交由數發部建置到平台系統上，另數發部提醒民眾必須提防詐騙，一切訊息以官網https://10000.gov.tw為準。

2025-11-01 14:33
黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

黃仁勳完成賣股計畫！套現307億台幣　輝達股價越賣越漲

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳完成了今年的股票出售計畫， 估計自6月下旬以來累計套現超過10億美元（約折合307億元台幣），惟黃仁勳執行約4個月售股計畫但輝達股價今年仍然大幅上漲並突破5兆美元市值。

2025-11-01 11:30

讀者迴響

熱門新聞

逾2公斤超攜黃金被沒收　市值衝破700萬元

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

又一家老字號傳產關門！桃園染整大廠宣布「結束營業」

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

法說會報喜！被動元件需求爆發　 3大龍頭股價強勢噴出

記憶體回檔！旺宏慘吞2根跌停　3檔遭關禁閉至下周

台船承造巡防艦成軍與高緯度遠洋巡護命名下水典禮　賴總統親自主持

加油族注意！油價下周預估連2漲　汽、柴油各調漲0.1至0.3元

全球企業市值較勁！台積電排第10　謝金河：怪！日企擠不進30強

65.2萬股民息利雙收！006208配息大增至3.448元　股價今創新高

即／大樂透連13槓「下期飆5.2億」

海鯤號浮航測試正常、無滲水情形　台船盼特定媒體善盡查證責任

ETF雙強領軍！00929配息連升　00940相對便宜

AI股市關鍵5國！謝金河：台積電上漲中規中矩　日韓記憶體廠更狂

孩童1萬怎麼領？　一張圖看懂3方式

中向美採購1200萬噸大豆僅佔散裝總量0.21%　但時間短促有利運價

記憶體兩樣情！DRAM出口年增率99%　SSD、HDD卻衰退

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害

粿粿認和王子「有逾矩行為」　哽咽道歉范姜彥豐：讓你受很大的傷害
GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

GD表演「習近平台下認真看」　加拿大總理變迷弟拿手機狂拍

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

台灣E.L.F.自製單曲送SJ..利特中文感謝　始源告白「永遠在一起」東海承諾送回禮！

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

酒駕男見臨檢「建高迴轉卡車陣」　怕刮傷1379萬法拉利乖乖被逮

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

小朋友扮《暫時停止呼吸》抬轎鬼　效果太逼真網友驚：現場差點嚇尿

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366