台灣登日本3水果最大買家！　1年吃掉31億

▲日本青森蘋果。（圖／記者林育綾攝）



記者張靖榕／綜合報導

我國駐日代表李逸洋近日在山梨台灣總會舉行的國慶大會上指出，台日水果貿易密切，彼此在農產品進出口方面互為重要夥伴。他強調，台灣不僅是日本蘋果、葡萄、柿子與山藥的最大出口市場，出口的台灣鳳梨與香蕉超過90％都是銷往日本，堪稱雙邊水果外交的具體展現。

李逸洋表示，台灣有超過90％的鳳梨與香蕉出口至日本，芒果出口比例也達57％；日本方面，77.5％的蘋果、58.6％的葡萄、53.4％的山藥與42.5％的柿子出口至台灣；台灣同時也是日本桃子、和牛、草莓及梨的第二大出口國，雙方農產貿易互補性極高。

依據農業部資料顯示，光是2024年全年，台灣從日本進口蘋果、葡萄與柿子共計1.01億美元（約新台幣31億元），其中蘋果進口額達7670萬美元（約新台幣23.6億元），進口量2.54萬公噸；葡萄則為2462萬美元（約新台幣7.58億元）、1439公噸；柿子雖相對較少，仍有26.5萬美元（約新台幣816萬元）、35公噸進口量，日本柿子成為台灣進口第一來源。

根據最新統計，今年前9個月，台灣對日本蘋果進口額為2620萬美元（約新台幣8.06億元）、9582公噸；葡萄進口額為1226萬美元（約新台幣3.77億元）、749公噸；柿子則為2.9萬美元（約新台幣89萬元）、4公噸，總計前9月進口總額約3849萬美元（約新台幣11.8億元），顯示雙方農產貿易關係持續穩定發展。