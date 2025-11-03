謝金河看台塑四寶　點名南亞率先翻身

▲財信董事長謝金河。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

AI產業帶動HBM（高頻寬記憶體）革命，而記憶體廠商紛紛將產能轉生產HBM，造成傳統DDR4產能遭到排擠，市場供不應求，因此傳出調漲之聲，財信傳媒董事長謝金河觀察到記憶體產業變化，以「南亞的新轉捩點」為題撰文。

他文中提到，今年將南亞轉機的一年，目前記憶體中最缺DDR4，正是南亞科（2408）技的主力產品，DDR4單價從1.5美元漲到4.5美元，上半年虧損60.43億的南亞科技第三季轉盈，EPS0.5元，由於南亞持有南亞科技29%，業外虧損包袱可望減輕，而ABF南電（8046）市值也跟翻揚，這都是南亞轉捩點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下「南亞的新轉捩點」：

我的好同學彭福榮以南亞副總經理職銜，成為接替吳嘉昭的南亞代表人，先要特別恭賀他一下！我的這位好同學在師大附中，我們就是同班，當年我可以以全班第一名的成績保送師大任何一個科系，我放棄！他是全班第三，他也放棄保送，結果我們一起考進政大企管系！政大企管系分甲，乙兩班，他又一起跟我分在同一班。

高中，大學都是同一班，這個緣份真的很深。我們彭同學大學畢業後就考進南亞，一輩子做一份工作，這些年已到屆退之年，南亞極力挽著他，如今出任新職，要特別恭喜他！

從2021年起，我不斷對台塑集團示警，也讓他很為難，他常要我筆下留情。現在我終於可以幫他說說話！今年是南亞轉機的一年，一是記憶體隨著HBM缺貨，產能向上擠壓，也讓台灣低階的DDR3，DDR4，DDR5因缺貨而大漲，其中最缺的是DDR4，正好是南亞科技的主力產品。

今年DDR4單價從1.5美元漲到4.5美元，上半年虧損60.43億的南亞科技第三季轉盈，EPS0.5元。南亞持有南亞科技29%，持有9.073萬股。上半年南亞為南亞科技提列17.69億的損失，這是南亞業外虧損23.44億的主要虧損源頭。

最近記憶體大浪讓南亞科技漲到145.5元，市值到4509億元，南亞持有南亞科就有1320億，而今年ABF再起，南亞電路板漲到290元，市值1877億元，南亞有南亞電路板67%，也值1255億。

我一直建議南亞把主力集中在電子材料及特用化學品上，南亞的玻璃纖維布，銅箔基板都很有競爭力，現在南亞科技，南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！彭福榮副總加油

