記憶體回神　南亞科亮燈刷天價、旺宏拚終結兩根跌停

▲南亞科外觀照。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
大廠減產或停產DDR4，帶動報價一路上漲，推升南亞科（2408）股價今（3）日開高走高攻克145.5元漲停價，續創歷史天價，明（4）日即將結束分盤交易宇瞻（8271）、十銓（4967）同步走高，預計後天結束分盤華邦電（2344）漲幅逾3%，旺宏（2337）則是擺脫連續兩天跌停命運，今日在31.2元平盤附近震盪整理。
AI伺服器對高頻寬記憶體（HBM）需求增加，韓國、美國等大廠調撥產能將DDR4轉向生產HBM，DDR4供給量減少，價格上漲，挾著DDR4價格上揚，南亞科第三季順利轉盈，稅後淨利為15.63億元，單季每股稅後盈餘0.5元，日前法說會預期第四季及明年展望更好。
日前南亞科高層在法說中指出，近期客戶對長單需求相當熱絡，尤其DDR4供需缺口有點大，由於公司DDR4產品占比超過一半，2024年中以後，隨著AI應用帶動高頻寬記憶體（HBM）需求暴增，相關產品價格迅速反彈，市場榮景明顯回升，其10奈米級第二代製程(1B)的16Gb DDR5-5600交運量已達10%， DDR5-6400亦符合設計規格，第三代與第四代製程(1C/1D)如期試產。
記憶體產業迎來春天，南亞科股價自從9月4日49.65元，一路急漲到今日盤中漲停145.5元，短線漲幅達1.9倍。
讀者迴響