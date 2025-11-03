記憶體回神 南亞科亮燈刷天價、旺宏拚終結兩根跌停

大廠減產或停產DDR4，帶動報價一路上漲，推升南亞科（2408）股價今（3）日開高走高攻克145.5元漲停價，續創歷史天價，明（4）日即將結束分盤交易宇瞻（8271）、十銓（4967）同步走高，預計後天結束分盤華邦電（2344）漲幅逾3%，旺宏（2337）則是擺脫連續兩天跌停命運，今日在31.2元平盤附近震盪整理。

江蕙加演利多 概念股寬宏藝術漲逾6%

「江蕙概念股」寬宏藝術（6596）今（3）日正式宣布，「江蕙演唱會【無,有】安可場」將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋舉行，一共5場，消息公告後寬宏藝術股價漲逾6%，在娛樂經紀類股中表現最佳。

謝金河看台塑四寶 點名南亞率先翻身

AI產業帶動HBM（高頻寬記憶體）革命，而記憶體廠商紛紛將產能轉生產HBM，造成傳統DDR4產能遭到排擠，市場供不應求，因此傳出調漲之聲，財信傳媒董事長謝金河觀察到記憶體產業變化，以「南亞的新轉捩點」為題撰文。

新制勞退前9月賺3620.4億 勞工平均帳上賺2.8萬

勞動部今（3）日公告最新勞動基金績效，其中新制勞退前9月賺3,620.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，平均每位勞工帳面賺約2.8萬元。

17萬股民喜迎！00939配0.072元花26分鐘填息 11／25入帳

擁有17.78萬股民的統一台灣高息動能（00939）今（3）日除息，每股配0.072元維持配息以來新高，開盤26分鐘填息達陣，預計11月25日入帳。

美國降息！20檔原型債券ETF繳出正報酬 5檔非投等債擠進10強

聯準會啟動新一輪降息周期，觀察原型債券ETF自2024年9月降息以來的含息報酬表現，僅有20檔逆勢繳出正報酬，值得注意的是，表現前十強的債券ETF中，就有5檔為非投等債，其中群益優選非投等債ETF（00953B）以上漲3.69%的好表現。

黃仁勳力讚4台廠在美合作 台積電再戰股價新高

美股 AI 概念股龍頭輝達（Nvidia）日前市值突破 5 兆美元，執行長黃仁勳日前受訪時大讚台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）、矽品（已併入日月光，3711）等4台廠為合作夥伴，成功在美國本土打造全球最先進的 AI 晶片，引發關注。

拼賺逾23萬！6檔抽籤股起跑 童子賢「金孫」永擎報酬率破86%

台股新股抽籤熱潮持續升溫！本週共有6檔股票開放公開申購，其中最吸睛的莫過於AI伺服器概念股、和碩（4938）孫公司永擎（7711）。根據證交所公告，永擎自11月7日至11日開放登記申購，11月13日抽籤，因承銷價268元、市價高達498.5元，帳面價差飆出23萬元，投資報酬率衝上86%，關注度最高。

57.4萬股民注意！00929配息調升至0.09元 年化配息率5.7％

資產規模1402億元、受益人數57.4萬人首檔台股月配型ETF復華台灣科技優息（00929）於今（3）日宣布每股配息金額由前一個月0.08元調高至0.09元，持有一張可領90元，以今日收盤價為18.86元計算，單次配息率約0.48%，年化配息率約5.7%。

普發1萬8大官股銀行拼了！ 5大類好康出爐

政府「全民+1 政府相挺」普發現金登記入帳將於11月5日開放網路登記，財政部今（3）日指出所屬公股銀行積極響應，就登記入帳及ATM領現者，推出多項限時優惠活動，包括現金、刷卡金、iPhone手機及台灣pay紅利點數等5大類好康抽獎機會，部分銀行更提供申辦數位帳戶加碼優惠。