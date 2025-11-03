快訊／美西線運價漲、美東線運價跌　航程差約14天運價卻拉平

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船公司本月1日推出的漲價計畫，今(3)日大致底定，超大型攬貨公司指出，由於美國西南岸航線減班充足，船隻滿艙，西南與西北岸航線每大箱(40呎櫃)運價都自平均2100美元漲到約2800美元，美東線因為裝載率僅約八成，運價從3100美元降到2800美元。

海運市場一向是供需決定運價，由於貨櫃船公司美東線減班少，以致兩岸航往美西最大港洛杉磯約14天航程，航往美東最大港紐約約28天航程，美東多14天航程，運價卻與美西線拉平的奇特現象。過去正常情況下美東線運價比美西線高出約1000美元。

攬貨業者指出，美西線雖然運價較上漲前高出700美元，不過有簽長約的客戶經過長約與現貨價一比一的配比價，實收運價大約2400美元上下。美東線直客多，原本就受運價上漲影響較小。

由於美國線以FOB貨居多，多數由買方負責安排船運，因為兩岸與美國的時差，實收運價多數要明日才會最後確定。攬貨公司指出，目前的變數是估計大陸市場有些貨可能拖到11月10日太芬尼關稅降低10%後才出。

攬貨業估計，太芬尼關稅降低後，會讓中國輸美貨量增加，估計11月底就會看到新增訂單出貨，但因仍是高關稅，不能期待有太多的增長。