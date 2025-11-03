江蕙2026年加演門票免抽　台新寵卡友優先購1.5萬張

▲江蕙演唱會【無、有】安可場台北開唱，台新新光金提供卡友優先購票。（圖／台新新光金提供）

記者巫彩蓮／台北報導

台新新光金控（2887）今（3）日宣布贊助明(2026)年2月於台北小巨蛋登場的「江蕙演唱會【無、有】安可場」，並邀請民眾共同參與歌后所帶來美妙的音樂饗宴，旗下子公司台新銀行也將提供1萬5000張卡友優先購票的機會；二姊再度開嗓，預料歌迷也將熱情回響。

江蕙於2025年推出【無、有】系列演唱會，掀起全台二姊迷搶購票券的熱潮，門票場場秒殺、一票難求。此次「安可場」將於2026年2月20日至2月25日於台北小巨蛋連續舉辦五場，預計吸引六萬名觀眾到場共襄盛舉。江蕙演唱會節目口碑佳評如潮、營造豐富層次感，二姊動人的氣場，每次登場都為歌迷帶來截然不同的視覺、聽覺驚喜，深情的歌聲流露真摯的情感。二姊展現的不只是深厚的唱功，優美的歌聲及動人的歌詞也道盡人生的悲喜、扣人心弦。

台新新光金控長期支持文化藝術與社會公益發展，積極推動文化傳承、參與藝術贊助與實踐永續行動，並致力推動社會正向影響力與善循環。此次，不僅是企業支持娛樂產業、藝術文化的具體行動，更期盼為廣大的江蕙歌迷打造感動的難忘時刻；子公司台新銀行為回饋客戶，也特別為卡友推出於2025年11月12日中午12點起享有優先購票的權益，卡友可搶先入手珍貴門票，親臨現場感受江蕙動人心弦的演出。

【江蕙演唱會【無，有】安可場活動資訊】

●演唱會場次：2026/2/20(五)18:30、2026/2/21(六)18:30、2026/2/22(日)18:30、2026/2/24(二)19:30、2026/2/25(三)19:30

●活動地點：臺北小巨蛋(台北市松山區南京東路四段2號)

●活動人數：每場12,000人；5場預計共60,000人

●台新卡友售票日期：2025.11.12(三)12:00，於前三票區每張3,000張優先購票，優先於一般觀眾抽選前執行，總計15,000張

