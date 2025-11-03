基隆威海營區BOT案擁市中心1.17公頃土地　明年招標興建複合商場

▲郵輪、海景、歷史古蹟與複合商場將結合為完整海港觀光遊憩專區。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局計畫明年推出基隆威海營區舊址基地BOT案，土地位於市中心中正路的基隆港東4、5碼頭後方，緊鄰長榮桂冠酒店、郵輪碼頭及東岸旅客中心，面積約1.17公頃，可興建包括百貨、餐飲、娛樂與旅宿在內的複合商場，交通部已要求海測的原海軍碼頭景觀要配合威海BOT案，形成觀光遊憩專區，預計投資金額約40.5億元。

航港局說明，土地產權屬均為公有地，目前分別在軍備局、國產署、航港局與市政府名下，待完成都市計畫變更後，超過90%的土地都會歸在航港局名下，其餘屬於基隆市政府，航港局與市政府已達成合作開發共識，將依促進民間參與公共建設法之新建-營運-移轉(BOT)模式，以促參法第3條第1項之「觀光遊憩設施」及「商業設施」為投資項目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲到基隆港可以近距離觀賞郵輪。（圖／基隆港務分公司）

整體規劃朝主題式複合商場(保留旅館為彈性投資選項)的方向進行開發，以配合基隆港作為國際郵輪母港定位，提供購物、餐飲、休閒娛樂或旅宿機能，預計投資規模達約40.5億元並可創造千人以上就業機會。

海側部分台灣港務公司目前正進行碼頭改建，未來配合港區營運、航港局威海營區招商及城市發展，評估分期分區招商策略，引進所需產業，並保留與威海營區BOT建築通廊(空橋)人流串連的空間。

該基地原為機關(軍事)用地，現正辦理都市計畫個案(迅行)，將變更為「觀光及商業專用區」，以符投資開發實需。預計115年上半年廣邀投資人舉行招商說明會，目標於115年第三季公告徵求、第四季評審出最優投資人並於年底前完成簽約，興建期預計3至4年，如相關作業順利，目標於119年底前完工後正式營運。

▲陽明海運文化藝術館擁有110年歷史。（圖／陽明提供）



建設完成後，基隆地區將擁有豐富多元的觀光遊憩空間，國內外旅客可以到基隆看海、觀賞郵輪進出、逛街購物；相連的陽明海洋文化藝術館建於1915年，是百年歷史古蹟，以「基隆1915」作為文創品牌識別，結合海運、港口為論述主題，從基隆航行到世界大洋，邀請旅客跟著『海運人』一起Moving，On Board出發，找尋海運工作者的移動經驗、鼓舞片刻與動人時光，並感受基隆港獨有的城市海景。