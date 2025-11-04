高股息ETF進入「配息調整期」　00929逆勢升息成小資族新寵

▲投資人討論00929近半年表現亮眼，漲幅達13.69%，超越多檔高股息ETF，月月配制度成為小資族關注焦點。（圖／截取dcard）

財經中心／綜合報導

台股不斷創高，（3）昨日盤中一度飆升至28,493點，市值前也突破91兆元。受到輝達在美國GTC大會釋出利多消息、黃仁勳預期AI晶片營收將達5,000億美元帶動，台積電（2330）股價盤中衝上1,525元天價，激勵台股續漲。

法人指出目前盤勢仍維持多頭格局，預估成交量放大至5,900億元，但若後續再創新高同時伴隨爆量，投資人需留意短線獲利了結的賣壓。

市場火熱 AI族群領軍但漲勢集中

這波台股漲勢主軸仍在AI概念股。除台積電外，聯發科、廣達、緯創、緯穎等AI伺服器族群同步上攻。分析師指出輝達股價連日創高，美股四大指數接連改寫紀錄，激勵資金回流科技產業。「AI不再只是題材，而是逐步轉為實質營收的引擎，這對台灣電子供應鏈是直接利多。」他表示。

不過，台股創高的同時也出現「漲勢集中」現象。部分傳產、電子零組件與中小型股反而出現回檔或獲利了結，形成「指數漲、個股跌」的分歧格局。財經評論員阮慕驊指出，台股雖亮眼，但若投資人盲目追高熱門AI股，恐容易陷入短線套牢風險。

高股息ETF進入「配息調整期」 市場出現新現象

與AI熱潮形成對比的是，近來高股息ETF的「配息調整」話題成為理財社群焦點。觀察國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）及群益台灣精選高息（00919）等熱門ETF，近期均下調配息金額，引發投資人熱議。

法人分析ETF配息縮水是市場自然反應，因為股價上漲會稀釋殖利率，加上監管機構對收益平準金的使用更嚴格，導致配息回到「實質股利」的合理水準。專家認為，這樣的回歸有助ETF體質更穩健，讓市場從追求高息轉向重視「長期穩定」。

00929逆勢升息成焦點 小資族轉愛穩定現金流

台股進入「配息降溫潮」，多數高股息ETF下調配息金額，不過復華台灣科技優息（00929）卻以穩定節奏再次脫穎而出。根據公告，00929本次除息日為 11月19日，最後買進日為 11月18日，配息將於 12月15日 發放。本次每單位配發 0.09元，為今(2025)年第三度調升配息金額，顯示出基金收益結構穩健，長期經營步調明確。

法人指出，00929的配息主要來自企業股利，成分股集中於具有獲利能力的科技與AI族群，股利來源穩定，受市場波動影響相對有限。這種設計讓基金在普遍降息的環境中仍能維持穩定配息，也展現出防禦力與韌性。

對剛踏入職場的小資族而言，00929的「月月配」制度是一大吸引力。固定現金流能幫助投資人養成理財節奏，讓投資更有可持續性。有網友在社群留言：「00929月月配真的有感」、「填息速度比上班領薪還快」、「穩定比暴利更讓人睡得著」。這些留言反映出年輕世代理財觀念的轉變——從追求高殖利率，轉為重視現金流穩定與長期報酬。

理財觀念轉變 從「高息快感」走向「穩定節奏」

專家提醒，ETF的配息率僅為參考數值，並非保證收益。實際報酬仍取決於基金操作與市場波動。以0056為例，雖主打高息，但價格波動較大；00929結合科技成長與穩定股利，屬於「穩中帶攻」的配置。法人建議上班族可採「股債雙修」策略，以高股息ETF提供現金流，債券ETF如00768B（復華20年美債）平衡風險，達成報酬與防禦兼具的效果。長期定期定額布局，才是讓理財更具韌性的關鍵。

儘管台股創高，但主計總處數據顯示，實質薪資增幅仍落後通膨，內需復甦有限。專家提醒，這波行情屬「資本市場先熱、實體經濟慢半拍」，若AI訂單放緩或美國降息延後，市場仍可能面臨修正。投資專家強調「越熱鬧的時候越要冷靜。」建議投資人採取分批布局與嚴設停利策略，並以ETF作為分散風險的工具。「能在創高行情中穩健持盈、不被情緒帶著走，才是這波投資熱潮中最難得的智慧。」

