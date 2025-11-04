2025世界數位競爭力排名出爐　台灣總排名位居第10

▲數發部外觀。（圖／資料照）

瑞士洛桑管理學院(IMD)今(4)日發布2025世界數位競爭力調查評比(IMD World Digital Competitiveness Ranking 2025, DCR)，在全球69個主要國家及經濟體中，台灣總體排名第10名。

數位發展部表示，在評比的三大構面中，我國在「未來整備度」上表現最為亮眼，全球排名躍升至第3名，較去年進步3名。其餘兩大構面「科技」排名全球第11，「知識」則排名全球第16。

整體而言，台灣共有8項指標位居全球前3名，顯示在特定數位領域具備頂尖實力。數發部表示，針對報告內弱勢指標，後續將協同政府機關研處精進作為，確保我國維持數位發展優勢。

數發部說明，我國名列全球前3名的指標達8項，突顯了在研發量能、高等教育與企業敏捷度的優勢，為AI產業發展與數位轉型奠定堅實基礎。

其中，「資訊科技與媒體股票市場資本額GDP占比」持續位居榜首；「研發總支出GDP占比」、「每千人研發人力」與「企業反應快、彈性大」排名第2名；而「學生在數學教育評估上之表現(PISA)」、「25-34歲人口中接受高等教育比率」、「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」等4項指標則排名第3名。

IMD評比以「知識」（Knowledge）、「科技」（Technology）及「未來整備度」（Future readiness）3大構面、9項次構面、61個指標，評估世界各國適應、探索與充分運用「數位轉型」的能量與整備度。

數發部指出，「知識」構面主要反映受評國家對新技術的學習能力，我國排名全球第16，較去年上升3名。而「研發總支出GDP占比」、「資深經理人具有國際化經驗」、「國內營商環境能吸引國外高階人才」、「科學技術人才雇用占總就業人口比率」、「企業重視員工培訓」及「高等教育畢業生的女性比率」等指標排名皆有提升，展現我國對在學及就業階段數位、科技人才的重視。

數發部將持續推動數位人才培力，與企業合作加強青年扎根及跨領域人才數位賦能，並強化國際數位專才延攬，以期增加更多符合研發及產業需求的數位人才。

「科技」構面用以評估國家開發數位創新技術的能力，我國排名全球第11。而「法規扶持技術開發與應用」、「科學研究的相關法令鼓勵創新」、「支持科技發展的基金充裕程度」、「電信投資GDP占比」及「通訊技術(語音和數據)能滿足企業需求」等指標排名均有進步，突顯我國政府在營造技術創新友善環境、推動5G網路建設及應用方面有所成效。

為因應AI熱潮，數發部將致力完備有利AI發展應用的法制環境，並從產品導向角度，強化執行AI產業政策，促進AI產業投資，期能持續提升我國指標排名。「未來整備度」構面則是衡量國家數位化轉型的程度，我國排名全球第3，相較去年進步3名。

而「企業對商機或威脅反應迅速」、「企業擅長以大數據分析輔助決策」、「線上零售額」、「人民面對新挑戰具高靈活性與適應力」、「產學間知識移轉的發展完善」、「害怕失敗而放棄創業良機的工作人口比率」、「公私部門夥伴關係激勵技術發展」及「法律對網路使用者隱私保護的程度」等指標排名亦有提升，除反映我國在企業敏捷度具有高度競爭力。

數發部表示，針對IMD報告所提及我國在「女性研究員比例」、「高等教育師生比」等弱勢指標，後續將由相關部會共同合作。在「AI政策法制化程度」方面，已提出《促進資料創新利用發展條例》草案，並報請行政院審議，未來將配合《AI基本法》三讀通過後，儘速提出「AI風險分類框架」。

數發部亦將協同各部會就AI影響部分，增修相關法規或指引，並主動發布英文版資料，持續加強國際溝通，提升我國AI治理的努力與成果能見度。