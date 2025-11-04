對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防





▲圖為發病死亡豬隻。（圖／農業部提供）

記者陳瑩欣／台北報導

因應非洲豬瘟防疫的嚴峻挑戰，防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數位發展部數位產業署4日召開「強化網路廣告平臺防堵非洲豬瘟違法商品研商會議」，邀請大陸委員會、農業部動植物防疫檢疫署及Google、Meta、LINE、TikTok等四大網路廣告平台業者共同研商，推動跨部會、公私協力之防疫合作。

數發部數產署表示，本次會議聚焦於網路廣告平臺對非洲豬瘟違法商品廣告之管理與限制措施，並依動物傳染病防治條例第38-3條規定，課予平臺業者防疫義務，有效減少國人接觸、購買違法動物產品的風險。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大陸委員會並說明中國大陸肉品不得在臺廣告，違者將依兩岸條例第89條論處。會議現場，四大平台業者均表達持續配合政府相關法規及通知下架違法廣告，降低民眾接觸機會；另也表達認同源頭管理及支持通知後下架的聯防機制，就防檢署及其他主管機關所提供的通報情資、關鍵字等持續精進內部審核或強化 AI 模型訓練，共同防堵非洲豬瘟。

此外，數產署已利用AI工具掃描違法商品，並預防性下架6.4萬筆；且建立跨部會與網路廣告平台、電商業者之聯防平台與即時通報管道，定期邀集防檢署、警政署、國健署、食藥署、標檢局、公路局等目的事業主管機關，與三大電商公協會、四家大型C2C業者及四大網路廣告平台業者召開聯繫會議，透過跨部會及業者間即時溝通，強化違法商品防堵與下架機制。數產署將持續協助主管機關輔導業者強化宣導及管理等措施，共同防堵非洲豬瘟。

數發部指出，相當重視違法商品藉由跨境網路購物擴散風險，後續將持續精進相關作為，除透過公私協力，與業者召開知識分享會議，強化管理措施，並請各目的事業主管機關持續提供關鍵字予電商平台，以供其掃描及即時下架違規產品，降低國人接觸違法商品的機會，攜手強化防疫。