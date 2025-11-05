ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

比特幣跌破10萬大關！　麻吉大哥黃立成「帳戶剩14.9萬美元」深夜發聲

▲麻吉大哥黃立成。（圖／翻攝自臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

比特幣（Bitcoin）價格大跌，台灣時間11月5日跌破10萬美元大關；與10月6日創下逾126,000美元的歷史高點相比，比特幣價格下跌超過20%。對此，帳戶被清算只剩14.9萬美元的麻吉大哥深夜發文。

加密貨幣市場具知名度的麻吉大哥黃立成，日前爆倉、20天內損失約17億新台幣，不過他沒有因此氣餒、持續開合約增倉做多。結果加密貨幣仍沒有回漲。根據了解，黃立成的以太幣「ETH」（25 倍槓桿）與 HYPE多單（10 倍槓桿）於3日再度被清算，虧損13.5萬美元、約415萬新台幣。黃立成的帳戶從淨值190萬美元一路虧損至僅剩14.9萬美元。

▲▼黃立成發文。（圖／翻攝X）

▲黃立成發文。（圖／翻攝X）

如今比特幣跌破10萬美元大關，以太幣也同步下跌、向下觸及3200美元。黃立成4日深夜在社群平台發文「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟。」

關鍵字： 比特幣黃立成

