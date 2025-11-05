ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

陳泰銘「永和小巷」發跡　6度收購成就國巨137億霸業

透過不斷的購併，國巨從傳統被動元件廠華麗轉身。左2為陳泰銘。

▲透過不斷的購併，國巨從傳統被動元件廠華麗轉身。左2為陳泰銘。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

成立於1977年7月的國巨，最早是發跡於新北永和巷子裡面、連員工都徵不到的小型公司，經過二十多年的發展，到了2000年時，國巨已發展成為資本額137億元的上市公司，就在這一年，國巨豪擲180元收購飛利浦被動元件廠。

但是，由於併購飛利浦被動元件廠後適逢網際網路泡沫破滅，國巨的經營陷入困境，原本退居幕後的陳泰銘在2004年重返崗位，接回董事長和執行長職務，帶領國巨走出低潮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「很多人當時認為飛利浦被動元件廠的併購案失敗，其實他們錯了。」知情人士透露，「國巨購併飛利浦之後的確由盈轉虧，並且還連續虧損了很多年，但是，國巨當時買到很多台灣公司做不進去的客戶，然後才能再接著併其他公司，取得不同的產品，供給這些客戶。」

在陳泰銘的帶領下，國巨果然從2004年大虧百億元，轉變為獲利穩定成長的企業，到了2018年遇上被動元件大缺貨的時機，國巨掌握了產品漲價的機會一年狠賺338億元，陳泰銘也藉此累積了大幅擴張轉型的資本。

回首來時路，陳泰銘透過併購擴張，也非一帆風順。像2007年，陳泰銘就曾透過公開收購取得大毅科技超過45％股權，並一度取得一席董事，理應可達成收購。沒想到，大毅對陳泰銘的敵意收購大反彈，還全力抵抗，雙方經過二度纏鬥，最後無法取得大毅經營權下，國巨逐漸出脫持股、宣告失敗。

幸運的是，吸取購併大毅的失敗經驗後，陳泰銘調整步伐，自此在海內外併購案攻無不克，從美國、台灣到日本成功出擊，先後以500億元併購美國被動元件大廠基美（KEMET）、又以214億元收購法國施耐德電機旗下的高階感測器事業部。難怪，在今年股東會上陳泰銘自豪地說：「國巨的團隊是創業迄今最好的團隊。」


更多鏡週刊報導
國巨併購圖霸業／斥資260億元台日跨界收購　陳泰銘力擴國巨新版圖
國巨併購圖霸業1／克服萬難併購日本知名被動元件廠　業界讚：陳泰銘真的很厲害

關鍵字： 鏡週刊國巨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

推薦閱讀

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

2025-11-05 09:04
美債ETF走出陰霾　長天期反彈最強、00768B規模與人氣雙升

美債ETF走出陰霾　長天期反彈最強、00768B規模與人氣雙升

10月美債ETF誰最會漲？最新報酬榜揭曉，長天期美債ETF全面領漲，包辦前十強。以元大零息超長美債（00969B）漲幅居冠，復華20年美債（00768B）與中信美國公債20年（00795B）並列第二。其中，00768B憑藉高配息與穩健績效，今年以來規模與受益人數雙雙攀升，成為長天期美債ETF中的最大贏家。

2025-11-05 08:30
主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄　11／5上市掛牌

主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄　11／5上市掛牌

全球股市多頭氣盛，主動式ETF 潮流崛起，統一投信新推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A）規模達到62億元，創下主動式ETF募集新紀錄，也是主動式海外股票型ETF規模最大的一檔，於今日(11/5)掛牌上市。

2025-11-05 08:00
謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實　未來一年中輸美貨量看增

謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實　未來一年中輸美貨量看增

陽明海運前董事長謝志堅指出，包括彭博社在內，有幾家媒體報導，中國商務部聲明證實這次川習會美國除了取消對中國加徵的10%芬太尼關稅，也將暫停實施24%的對等關稅一年，經他向大陸台商查證，未來一年輸美貨品關稅降至20%，再加上川普的一次總統任期訂的關稅，以保溫瓶為例，合計關稅是27.2%，因此未來一年中國輸美貨量看增。

2025-11-05 07:00
群益00982A挾AI題材成立以來績效衝近50%　再配0.334元、年化配息率達9% 息利雙收

群益00982A挾AI題材成立以來績效衝近50%　再配0.334元、年化配息率達9% 息利雙收

美國總統川普再祭關稅政策，引爆全球資本市場震盪，但AI題材火熱的半導體供應鏈卻逆勢強攻，撐起市場人氣。由群益投信推出的主動式ETF——主動群益台灣強棒（00982A），靠著精準布局台積電（2330）等大型成長股與多檔中小型隱形冠軍，成立以來含息績效近50%，打敗大盤，第2度配息登場，預估年化配息率達9%，在近期配息的台股主動式ETF中表現最佳，成為市場矚目的「息利雙收」新秀。

2025-11-05 06:00
快訊／美西線2800美元運價成一日行情　華南出現1800低價

快訊／美西線2800美元運價成一日行情　華南出現1800低價

貨櫃船運市場運價日日變，上周五(31日)美西線每大箱(40呎櫃)報價從1900-3100美元都有，美東在2900-3100美元之間，昨日傳出美西平均自2100美元漲到約2800美元，美東線因為裝載率僅約八成，運價從3100美元降到2800美元，今日上午美西線還有2800美元運價，下午多數已降至2100-2300美元，華南地區還出現1800美元運價，漲價變成一日行情。

2025-11-04 21:40
穩定幣顛覆貨幣結算架構　貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

穩定幣顛覆貨幣結算架構　貿協邀日、韓、星專家來台現身說法

穩定幣正重寫貿易規則，顛覆貨幣結算架構，外貿協會預定12月15日下午在台北國際會議中心舉辦《穩定幣與國際貿易未來》論壇，匯聚台灣、日本、韓國、新加坡的金融科技、平台、合規權威與實務專家，從國際趨勢到落地經驗，開啟最具視與含金量的對話。

2025-11-04 19:27
南亞科10月營收79億元年增262%　創50個月新高

南亞科10月營收79億元年增262%　創50個月新高

受惠DDR4需求大增，DRAM廠南亞科（2408）今（4）日公佈10月自結營收為79.08億元，月增18.66%、年增262.37%，創50個月以來新高。

2025-11-04 18:08
台股創高急殺！外資賣超76億　重砍神達4萬張居冠

台股創高急殺！外資賣超76億　重砍神達4萬張居冠

台股今（4）日指數刷新高後再以大跌218點作收，外資賣超76.31億元，連3賣，其中昨（3）日股價創新高的神達（3706）居外資賣超首位，遭砍逾4萬張，股價今日以96.3元跌停價作收。

2025-11-04 17:23
對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

對抗非洲豬瘟　Meta等4大網路廣告平台協力聯防

因應非洲豬瘟防疫的嚴峻挑戰，防堵跨境網路購物成為防疫漏洞，數位發展部數位產業署4日召開「強化網路廣告平臺防堵非洲豬瘟違法商品研商會議」，邀請大陸委員會、農業部動植物防疫檢疫署及Google、Meta、LINE、TikTok等四大網路廣告平台業者共同研商，推動跨部會、公私協力之防疫合作。

2025-11-04 17:16

讀者迴響

熱門新聞

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

美股3大指數開盤齊跌　台積電ADR跌1.72％

5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...明天就作廢

台積電的起家厝！　2年內停產

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

國巨「一拆四」今年二度漲價　關鍵原因曝光

國巨260億一次併購台日企業　陳泰銘被讚「真的很厲害」

謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實　未來一年中輸美貨量看增

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

玉山金、三商壽重訊：11/5暫停交易

快訊／美西線2800美元運價成一日行情　華南出現1800低價

群益00982A挾AI題材成立以來績效衝近50%　再配0.334元、年化配息率達9% 息利雙收

陳泰銘「永和小巷」發跡　6度收購成就國巨137億霸業

00929配息奪冠、填息也稱霸

國巨擊敗「白騎士」拿下芝浦　日本官方都點頭

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366