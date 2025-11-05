亞股全倒！日股屠殺2200點 韓股跌到熔斷

美股4日大跌，亞股今（5）日全軍覆沒，台股一度大跌，日股日經225指數今天上午盤中大跌逾2200點，跌幅超過4%。南韓綜合股價指數（KOSPI）重挫逾5%，在時隔7個月後，今再度觸發「熔斷（Sidecar）」機制。

台股盤中狂殺730點摜破27400 陸行之示警「學美國市場出貨模式」

受到市場憂心AI股估值過高，台股今（5）日盤中狂殺逾730.74點，最低來到27385.82點，前知名半導體分析師陸行之在個人臉書上表示，美股出現「營收指引一家比一家好，但盤前盤後一家比一家跌得重」的現象，投資人要小心台股也學美國市場的出貨模式。

寶佳敵意併購！中工處置首日漲2% 中石化爆量勁揚

AI股挫低造成美股拉回，今（5）日台股開盤重挫逾5百多點，各類股一片慘綠，而寶佳集團出手吃下中工（2515）11.8%持股，雖遭到分盤處置，股價上攻2%，中石化（1314）勁揚逾8.4%，來到8.75元，開盤20分鐘，成交量逼近9萬多，成為成交量最大個股，兩檔股票成為逆勢抗跌。

韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場 老謝：台廠應迎頭趕上

AI導入DDR 5 、HBM（高頻寬記憶體），也改變記憶體產業供應鏈，目前呈現結構性供需失衡，進入賣方市場，近期傳出三星暫停DDR5記憶體報價，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的記憶體加油！」為題撰文，點評這一波國際記憶體股價表現。

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600 台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

淘寶、拼多多未納管 經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多等境外電商產品進口應予納管一事，經濟部今（5）日發出3大聲明，強調「我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。」由於經濟部未核准淘寶在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件 5大常見失敗情境曝光

普發1萬元預先登記今（5）日起跑首日，財政部公告，系統正式上4小時後湧入近40萬人次完成登記，呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

5.3萬人揪心！ 00946除息0.058元暫貼息

擁有近5.3萬股民月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（5）日除息，每股配發0.058元，持有一張能領息58元，昨（4）日收盤價為10.43元，今日除息參考價10.37元，受到大盤拉回整理影響，股價處於盤下震盪整理格局最低10.13元，股息於11月28日入帳。

明年APEC會議中國深圳主辦 財長：在對等尊嚴下與會

明年亞太經合會（APEC）會議將由中國主辦，但中國指台灣參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」，立委憂台灣明年成功與會機率降低，財政部長莊翠雲今（5）日表示，台灣是APEC的會員，各經濟體是平等的，會在對等、尊嚴的情況下與會。

普發現金開放登記 經濟部長要帶家人國內旅遊

普發現金今天開放線上登記，經濟部長龔明鑫受訪表示，希望不要有替代消費狀況，額外消費才有助經濟更加溫，他預計領到1萬元後，帶著家人到國內旅遊，剛好配合經濟部推動商圈推廣活動。