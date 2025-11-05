寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

▲中石化外觀點。（圖／中石化提供）
記者巫彩蓮／台北報導
AI股挫低造成美股拉回，今（5）日台股開盤重挫逾5百多點，各類股一片慘綠，而寶佳集團出手吃下中工（2515）11.8%持股，雖遭到分盤處置，股價上攻2%，中石化（1314）勁揚逾8.4%，來到8.75元，開盤20分鐘，成交量逼近9萬多，成為成交量最大個股，兩檔股票成為逆勢抗跌。
今（4）日寶佳旗下華建（2530）公告，堡新投資、華建、林家宏等15家公司及自然人在今年4月8日至昨日為止，已取得中工股權約1.81億股，占中工股數約11.8%，這等於間接證實外界傳聞。
中工發聲明認為，寶佳短期大舉買股「禿鷹掠奪」，引發公司治理疑慮，公司高層呼籲員工團結捍衛公司治理與技術尊嚴。
中工近幾年積極布局房地產開發案，手中開發案包括「陶朱隱園」、「中工碧硯閣」、「中工雲宇宙AI園區」、「鳴森苑」等，市場推案規模逾1000億元，營造工程方面，承攬工程量達25個，工程合約含稅約1530億元。
此外，除了中工本身之外，集團另一家公司-中石化坐擁台南、高雄、苗栗等地，總計持有80萬坪，最有價值的是高雄土地，目前仍持有3.9萬坪土地，其中3.6萬坪位於前鎮亞灣區，底價超過300億元。
中工、中石化龐大土地、房地產，潛在價值高，加上長期以來，中石化股價不及10元票面，而中工股價亦不超20元，無怪乎成為寶佳集團目標。
