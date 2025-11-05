麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元

▲麻吉大哥黃立成。（圖／翻攝自臉書）
記者葉國吏／綜合報導
加密貨幣大跌，比特幣（Bitcoin）在台灣時間11月5日一度跌破10萬美元，以太幣（ETH）也崩跌近10％（截至台灣時間11月5日上午10時25分）。監測網站Onchain Lens今早在X發文透露，麻吉大哥黃立成開的以太幣做多25倍槓桿也爆倉，目前已經負債1516萬美元、約新台幣4.6億元。
▲加密貨幣監測帳號OnchainLens，發文透露黃立成目前負債4697萬新台幣。（圖／翻攝X／@OnchainLens）
X帳號「Onchain Lens」今早發文指出，麻吉大哥黃立成（交易所帳號：machibigbrother）再次向加密貨密交易所HyperLiquid存入27.5萬美元（約新台幣851萬元），買入以太幣做多25倍槓桿。
▲黃立成發文。（圖／翻攝X）
不過加密貨幣跌勢未止，該文章透露黃立成這筆交易造成虧損，目前負債為1516萬美元、約新台幣4.6億元。根據統計，黃立成在2025年加密貨幣操作，曾經獲利超過4450萬美元、約新台幣13.7億元。不過後來加密貨幣行情走跌，一度帳戶僅剩14.9萬美元（約新台幣459萬元）。對此狀況黃立成4日深夜在社群平台發文「痛苦需要陪伴，但我只希望你贏，兄弟。」
Machi (@machibigbrother) again deposited $275K $USDC into #HyperLiquid and opened an $ETH long position with 25x leverage.— Onchain Lens (@OnchainLens) November 5, 2025
Fun fact: He was partially liquidated on this trade too, and is now down to -$15.16M.https://t.co/S55sWR9yw8 pic.twitter.com/p3PCLncbBG
讀者迴響