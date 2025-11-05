明年APEC會議中國深圳主辦　財長：在對等尊嚴下與會

▲財長莊翠雲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

明年亞太經合會（APEC）會議將由中國主辦，但中國指台灣參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」，立委憂台灣明年成功與會機率降低，財政部長莊翠雲今（5）日表示，台灣是APEC的會員，各經濟體是平等的，會在對等、尊嚴的情況下與會。

立法院財政委員會今審查「使用牌照稅法」修正草案，國民黨立委林德福質詢引述本次APEC領袖代表林信義所說「花若盛開，蝴蝶自來」，林德福詢問莊翠雲，明年APEC峰會在中國召開，以目前兩岸情勢，台灣這朵「花」開得成嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊翠雲指出，APEC主要以財政、經濟為主題，過往台灣參加APEC會分享經驗，與聽取其他國家經驗，並且關切相關趨勢，主辦國也會有一定的高度。

莊翠雲強調，台灣也是APEC的會員，在這個體制內，「我們是平等的。」她強調，會在對等、有尊嚴的情況下與會。

至於莊翠雲近期赴韓國參與APEC會議成果，她表示，在那場會議上分享了台灣近來經濟成果，受益於AI及高效運算需求，台灣出口暢旺，支撐經濟成長，但其他產業仍受關稅及匯率波及，因而政府推出強化韌性特別條例來協助受衝擊業者。另外，近來台灣財政改善，債務占GDP比率已從30%降至24%。