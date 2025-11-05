快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

▲財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，由財政部次長阮清華（圖右）主持說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬元預先登記今（5）日起跑首日，財政部公告，系統正式上4小時後湧入逾47萬人次完成登記，數發部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

數發部次長葉寧也公開表示，這次普發1萬元登記頻寬已加開，葉寧表示：「希望大家都從從容容、不要匆匆忙忙。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

財政部指出，自今日上午8點開放預登記起，至上午12點已完成登記達47萬5530人次，有民眾王小姐表示，她在登記完成以後想取消改由ATM領錢，但財政部表示「已設定了就無法修改」，財政部也指出，普發現金不接受「重複登記」，民眾若選好適用領錢管道並完成設定，除非登記資料有誤，否則皆可順利入帳。銀行作業流程，最快11月11日晚上18：00起陸續入帳。

另有5大容易登記失敗的情境，民眾要特別注意：

1、輸入資料比對不到資料庫，可能情形如下：

身分證統一編號填寫錯誤。

健保卡號填寫錯誤。

代領人不具代領資格。

請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線。

2、直接入帳者

特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現；

健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。

3、已透過其他管道領錢無法重複登記

健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。

4、銀行核驗中

健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中

5、不符合分流日族群

11月5日僅提供身分證字號或居留證號尾數「0」或「1」者登記，健保卡號非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號，將會登記失敗

▲普發現金1萬11月5日開放預登記，採身份證尾碼分流。（圖／數發部提供）