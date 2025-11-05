快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

▲財政部舉行「全民+1政府相挺」普發現金記者會，由財政部次長阮清華（圖右）主持說明。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬元預先登記今（5）日起跑首日，財政部公告，系統正式上4小時後湧入逾47萬人次完成登記，數發部呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

數發部次長葉寧也公開表示，這次普發1萬元登記頻寬已加開，葉寧表示：「希望大家都從從容容、不要匆匆忙忙。」

財政部指出，自今日上午8點開放預登記起，至上午12點已完成登記達47萬5530人次，有民眾王小姐表示，她在登記完成以後想取消改由ATM領錢，但財政部表示「已設定了就無法修改」，財政部也指出，普發現金不接受「重複登記」，民眾若選好適用領錢管道並完成設定，除非登記資料有誤，否則皆可順利入帳。銀行作業流程，最快11月11日晚上18：00起陸續入帳。

另有5大容易登記失敗的情境，民眾要特別注意：

1、輸入資料比對不到資料庫，可能情形如下：
身分證統一編號填寫錯誤。
健保卡號填寫錯誤。
代領人不具代領資格。
請重新於本網站登記，如有疑問請洽1988諮詢專線。

2、直接入帳者
特定偏鄉民眾，已至派出所登記領現；
健保卡號為直接入帳對象，已由相關部會直接撥款。

3、已透過其他管道領錢無法重複登記
健保卡號已透過線上登記入帳、ATM領現或郵局領現等通路領取，無須重複登記。

4、銀行核驗中
健保卡號之領取資格已檢核完成，銀行尚在核驗帳號資料中

5、不符合分流日族群
11月5日僅提供身分證字號或居留證號尾數「0」或「1」者登記，健保卡號非今日開放登記之身分證統一編號/居留證統一證號，將會登記失敗

▲▼普發現金1萬11月5日開放預登記，採身份證尾碼分流。（圖／數發部提供）

▲普發現金1萬11月5日開放預登記，採身份證尾碼分流。（圖／數發部提供）

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

美股4日大跌，亞股今（5）日全軍覆沒，台股一度大跌，日股日經225指數今天上午盤中大跌逾2200點，跌幅超過4%。南韓綜合股價指數（KOSPI）重挫逾5%，在時隔7個月後，今再度觸發「熔斷（Sidecar）」機制。

2025-11-05 10:39
台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

受到市場憂心AI股估值過高，台股今（5）日盤中狂殺逾730.74點，最低來到27385.82點，前知名半導體分析師陸行之在個人臉書上表示，美股出現「營收指引一家比一家好，但盤前盤後一家比一家跌得重」的現象，投資人要小心台股也學美國市場的出貨模式。

2025-11-05 09:46
寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

AI股挫低造成美股拉回，今（5）日台股開盤重挫逾5百多點，各類股一片慘綠，而寶佳集團出手吃下中工（2515）11.8%持股，雖遭到分盤處置，股價上攻2%，中石化（1314）勁揚逾8.4%，來到8.75元，開盤20分鐘，成交量逼近9萬多，成為成交量最大個股，兩檔股票成為逆勢抗跌。

2025-11-05 09:45
韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

AI導入DDR 5 、HBM（高頻寬記憶體），也改變記憶體產業供應鏈，目前呈現結構性供需失衡，進入賣方市場，近期傳出三星暫停DDR5記憶體報價，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的記憶體加油！」為題撰文，點評這一波國際記憶體股價表現。

2025-11-05 10:20
AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

2025-11-05 09:04
淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多未納管　經部3大聲明「皆未開放在台經營」

淘寶、拼多多等境外電商產品進口應予納管一事，經濟部今（5）日發出3大聲明，強調「我國並未開放中國電商落地設點或經營電商平台，目前淘寶、拼多多等均未取得相關許可。」由於經濟部未核准淘寶在台經營電子商務平台，因此淘寶在台依法不得落地經營，且實際上亦未落地經營。

2025-11-05 12:26
5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

擁有近5.3萬股民月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（5）日除息，每股配發0.058元，持有一張能領息58元，昨（4）日收盤價為10.43元，今日除息參考價10.37元，受到大盤拉回整理影響，股價處於盤下震盪整理格局最低10.13元，股息於11月28日入帳。

2025-11-05 11:27
明年APEC會議中國深圳主辦　財長：在對等尊嚴下與會

明年APEC會議中國深圳主辦　財長：在對等尊嚴下與會

明年亞太經合會（APEC）會議將由中國主辦，但中國指台灣參與明年APEC峰會的關鍵在於遵守「一中原則」，立委憂台灣明年成功與會機率降低，財政部長莊翠雲今（5）日表示，台灣是APEC的會員，各經濟體是平等的，會在對等、尊嚴的情況下與會。

2025-11-05 11:12
普發現金開放登記　經濟部長要帶家人國內旅遊

普發現金開放登記　經濟部長要帶家人國內旅遊

普發現金今天開放線上登記，經濟部長龔明鑫受訪表示，希望不要有替代消費狀況，額外消費才有助經濟更加溫，他預計領到1萬元後，帶著家人到國內旅遊，剛好配合經濟部推動商圈推廣活動。

2025-11-05 11:00

