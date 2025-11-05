《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒批「簡直瘋了」

▲對沖基金放空輝達等AI股，引發市場熱議。圖為輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳資料照。（圖／記者許靖騏攝）

記者陳瑩欣／綜合報導

知名對沖基金經理、《大賣空》真實主角 Michael Burry 再度出手，這次他瞄準的是兩家AI當紅炸子雞——輝達（NVIDIA）與Palantir Technologies。根據最新申報資料，Burry 旗下基金對兩家公司持有大量賣權，引爆市場關注。但此舉也惹毛 Palantir 執行長 Alex Karp，怒嗆「這簡直瘋了！」

《CNBC》揭露美國證券交易委員會（SEC）最新13F申報，Burry 所掌 Scion Asset Management 在第三季末對Palantir持有名義價值約9.12億美元的賣權，對輝達也有約1.87億美元的空單部位。不過文件未透露合約的履約價與到期日，外界尚無法得知他目前是否已經平倉或調整部位。

消息曝光後，輝達、Palantir 同天重挫，NVIDIA周二美股正式盤收跌1.86%，盤後下跌3.96%；Palantir正式盤收跌2.99%，盤後下跌7.95%。

Karp暴氣嗆聲：「這些人自稱有道德？」

Palantir今年漲幅高達173%，本益比飆破200倍。對於遭做空，Palantir CEO Alex Karp 受訪時明顯不滿，痛批：「他（Burry）竟然做空晶片和本體論（ontology），簡直是瘋了。」Karp 認為這根本就是「在做空整個AI產業」。

他更不客氣地表示：「我們交出了歷來最佳成績，這根本不像是理性操作，這些人自稱自己有道德，實際上卻在打壓全球最偉大的企業之一。」

Karp 甚至暗示 Burry 可能只是想「找個台階下」來出清部位，質疑其真實意圖。

Burry 曾因成功預測 2008 年金融海嘯而聲名大噪，故事也被改編成電影《大賣空》（The Big Short）。近日他在 X（原Twitter）上寫下耐人尋味的話語：「有時候我們看到泡沫，有時候能做點什麼，但有時候，唯一能贏的方法就是不參與。」外界因此解讀，這是他對當前市場過熱的最新警告。