ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

AI眼鏡引領下一波穿戴革命　宏達電華碩深耕影像晶片

圖／先探投資週刊 提供

Ray-Ban Meta熱銷帶動ＡＩ眼鏡升溫，全球科技巨頭爭相投入賽道，台廠可望憑晶片、光學與材料等零組件優勢，有望搶占新世代智慧穿戴先機。

文／吳旻蓁

猶記得，數年前元宇宙議題火熱，使ＡＲ（擴增實境）、ＶＲ（虛擬實境）眼鏡被寄予厚望，然而多年過去，AR/VR眼鏡尚未能算得上真正普及，細究原因包括裝置重量、舒適度、續航力與延遲等限制，使其不足以支撐長時間應用，也因為缺乏能像智慧型手機生態般帶動需求的殺手級應用，因此大部分使用情境仍停留在短暫的新鮮體驗。

不過，近幾年，在人工智慧技術的進步下，顯著提升了人機互動的效率和體驗。語音、觸控、手勢動作等物理交互模式，以及自然語言處理、虛擬現實等認知與沉浸式交互技術，正推動優化智慧眼鏡的穿戴體驗。而ＡＩ眼鏡作為最受市場期待的穿戴裝置，也正朝向商業化與大規模應用邁進。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Meta雷朋掀ＡＩ眼境需求

ＡＩ眼鏡的本質在於結合ＡＲ與ＡＩ，讓使用者透過一副外觀接近一般眼鏡的裝置，即可進行即時資訊檢索、翻譯、影像識別、智慧助理互動等功能。與過往Google Glass等先驅產品相比，今日的ＡＩ眼鏡在晶片效能、電池續航、螢幕顯示與雲端連線上已有飛躍性進步，加上生成式ＡＩ的成熟，讓裝置能夠更自然地理解語境、回答問題並進行任務輔助，從而提升了實用價值。

而關鍵產品無疑是Meta與知名太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）推出的二代「Meta雷朋眼鏡」，其在提升清晰度與使用者體驗之餘，更首次搭載ＡＩ語音助理、即時翻譯、拍照等功能，被市場視為是第一副ＡＩ智慧眼鏡，也成功帶動銷量從第一代的僅三○萬副，跳增至超過二○○萬副。隨著二代Meta雷朋眼鏡重新定義了ＡＩ智慧眼鏡，也因而成為整體ＡＩ眼境市場快速成長的關鍵原因之一；而儘管目前市場規模尚小，但科技巨頭已著眼於ＡＩ眼鏡市場可望打開、具有下一個軟硬體生態系的成長潛力，因此紛紛投入賽道。

包括蘋果正在研發自己的ＡＩ眼鏡，開發出ChatGPT的OpenAI，已聘請蘋果前首席設計長強尼．艾夫（Jony Ive）的夥伴來開發包括眼鏡在內的ＡＩ硬體；蘋果預計於二六年發表Apple Glass眼鏡，並於二七年上市開賣。另外，外媒也指出，Google正與三星合作開發ＡＩ眼鏡，其特色是搭載Gemini模型的ＡＩ代理，並由眼鏡品牌Gentle Monster和Warby Parker操刀設計。中國選手亦蓄勢待發，像是阿里巴巴、字節跳動（ByteDance）和騰訊（Tencent）也正積極研發類似的ＡＩ眼鏡產品。

科技巨頭全面進軍

據調研機構 Counterpoint《全球智慧眼鏡機型出貨量追蹤》報告，二五年上半年全球智慧眼鏡市場出貨量較去年同期成長一一○％，主要就是受Ray-Ban Meta智慧眼鏡的強勁需求帶動，加上小米、TCL-RayNeo等新進品牌的加入，推升市場快速成長。其中，Ray-Ban Meta在今年上半年出貨量年增超過二○○％，帶動Meta在全球智慧眼鏡市場的市占率提升至七三％，主要得益於市場需求持續攀升與主要生產夥伴、雷朋母公司EssilorLuxottica擴充產能。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2377期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊AI

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當膠囊旅館？】東京女子把置物櫃當旅館！　「抱玩偶熟睡」被警察叫醒

推薦閱讀

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

玉山金控(下稱「玉山金」)及三商美邦人壽(下稱「三商壽」)董事會同時於今(5)日通過雙方合意併購，此交易將全數以股份轉換方式進行，玉山金擬以每0.2486股換發1股三商壽股票，發行新股給三商壽全體股東並取得三商壽全部股權。交易完成後，三商壽全體約9.1萬名本國與外資股東將持有約8.31%的玉山金股權。

2025-11-05 17:35
快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

普發1萬元預先登記今（5）日起跑首日，財政部公告，系統正式上4小時後湧入近40萬人次完成登記，呼籲民眾多加利用「登記入帳」方式，透過網路登記，1萬元就能直接匯入指定帳戶，免出門、免排隊，安全又便利。

2025-11-05 12:01
大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

大立光10月營收62.61億元近1年來最佳　估11月動能下滑

光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）10月合併營收62.61億元，月增0.4%、年減約5%，為1年來單月最佳，展望後續，大立光指出，11月出貨動能預估較10月下滑。

2025-11-05 16:52
快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

玉山金（2884）出手併購三商壽（2867）今（5）日即將公告拍板定案，證交所公布玉山金、三商壽於今（5）日傍晚17點30分同步發布重大訊息。

2025-11-05 16:25
5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

5.3萬人揪心！　00946除息0.058元暫貼息

擁有近5.3萬股民月配型ETF群益科技高息成長（00946）於今（5）日除息，每股配發0.058元，持有一張能領息58元，昨（4）日收盤價為10.43元，今日除息參考價10.37元，受到大盤拉回整理影響，股價處於盤下震盪整理格局最低10.13元，股息於11月28日入帳。

2025-11-05 11:27
亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

美股4日大跌，亞股今（5）日全軍覆沒，台股一度大跌，日股日經225指數今天上午盤中大跌逾2200點，跌幅超過4%。南韓綜合股價指數（KOSPI）重挫逾5%，在時隔7個月後，今再度觸發「熔斷（Sidecar）」機制。

2025-11-05 10:39
韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

韓廠海力士三巨頭主宰記憶體市場　老謝：台廠應迎頭趕上

AI導入DDR 5 、HBM（高頻寬記憶體），也改變記憶體產業供應鏈，目前呈現結構性供需失衡，進入賣方市場，近期傳出三星暫停DDR5記憶體報價，財信傳媒董事長謝金河以「台灣的記憶體加油！」為題撰文，點評這一波國際記憶體股價表現。

2025-11-05 10:20
台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

受到市場憂心AI股估值過高，台股今（5）日盤中狂殺逾730.74點，最低來到27385.82點，前知名半導體分析師陸行之在個人臉書上表示，美股出現「營收指引一家比一家好，但盤前盤後一家比一家跌得重」的現象，投資人要小心台股也學美國市場的出貨模式。

2025-11-05 09:46
寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

寶佳敵意併購！中工處置首日漲2%　中石化爆量勁揚

AI股挫低造成美股拉回，今（5）日台股開盤重挫逾5百多點，各類股一片慘綠，而寶佳集團出手吃下中工（2515）11.8%持股，雖遭到分盤處置，股價上攻2%，中石化（1314）勁揚逾8.4%，來到8.75元，開盤20分鐘，成交量逼近9萬多，成為成交量最大個股，兩檔股票成為逆勢抗跌。

2025-11-05 09:45
AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

市場憂AI估值過高，美股重挫，台股今（5）日以27785.91點開出，指數大跌330.65點，跌幅1.18％，隨後重跌546.49點來到27570.07點，台積電（2330）跌30元至1475元。

2025-11-05 09:04

讀者迴響

熱門新聞

比特幣跌破10萬大關　麻吉大哥深夜發聲

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

亞股全倒！日股屠殺2200點　韓股跌到熔斷

麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元

《大賣空》本尊放空！輝達受挫　軟體公司高層怒批「簡直瘋了」

5-6月統一發票「9張大獎」沒人領...明天就作廢

台積電的起家厝！　2年內停產

美股3大指數開盤齊跌　台積電ADR跌1.72％

台股盤中狂殺730點摜破27400　陸行之示警「學美國市場出貨模式」

快訊／三商壽1股換0.2486股玉山金　明年1／23股臨會

快訊／玉山金併三商壽　17：30重大訊息說明

國巨「一拆四」今年二度漲價　關鍵原因曝光

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

主動式ETF買氣搶搶滾！統一00988A募集規模創紀錄　11／5上市掛牌

今年「大到不能倒」銀行名單開獎！　中信銀等6家連莊

AI估值憂過高！台股狂殺546點摜破27600　台積電跌30元至1475

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

謝志堅：美國暫停對中國24%關稅應屬實　未來一年中輸美貨量看增

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康

小S女兒Lily看媽媽得獎喊「以妳為榮」　每週和具俊曄吃飯...全家搶餵：要健康
粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

粿粿、王子「裸體相擁照」成鐵證？！　范姜上直播開喝「小王粿綠」　186公分瘦成65公斤紙片人

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

薛仕凌赴新北檢自首閃兵！　5月才信誓旦旦：我家族性高血壓

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

普發1萬明08：00起5天預登記　最快下周二18：00入帳

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

道奇隊封王遊行登場！　大谷攜嬌妻揮手山本由伸親喊「18字名言」

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366