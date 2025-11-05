普發1萬「放大術」3銀行參戰　端10萬元輝達投資金、住宿券拼場

▲普發1萬元現金今開跑。（圖／記者李毓康攝）

「普發現金一萬」線上登記於今（5）日正式開跑，王道銀行、將來銀行、聯邦銀行三家銀行活動出爐，將來銀行主打人人有獎的「N倍奉還」雙重回饋專案；王道銀行在活動期間，只要選擇以「登記入帳」方式領取普發現金且成功入帳，並以簽帳金融卡刷卡一般消費滿額，有機會獲得2萬元現金；聯邦銀行只要選擇將普發現金登記入帳至聯邦銀行存款帳戶，再完成指任務，不論是實體分行帳戶或New New Bank數位帳戶，都有機會抽中最高5萬元現金。

將來銀行

將來銀行推「N倍奉還」雙重回饋專案。11月28日0時前選擇將來銀行作為「登記入帳」帳戶，享「大將卡」、「行動支付」、「外匯」、「房貸」、「財管」五大權益5選1回饋，於2026年1月30日前完成入帳者，還可再參加市價近10萬元的「NVIDIA投資金」抽獎，讓國人超有感，還更進一步擴大普發1萬的效益，促進民生經濟。

王道銀行

王道銀行推出「普發存王道 加倍奉還」活動，即日起至12月31日止，客戶至「全民+1 政府相挺」普發現金登記網站（https://10000.gov.tw/）選擇以「登記入帳」方式領取普發現金且成功入帳王道銀行帳戶者，且於活動期間內持王道簽帳金融卡刷卡一般消費，單筆消費金額滿1000元即可獲得一次抽獎機會，依此類推，累計每人最高可獲10次抽獎機會；若單筆消費金額滿10000元（含）以上，將可直接獲得20次抽獎機會。此活動每人最多可獲得20次抽獎機會，每人最多可中獎一次。

王道銀行將抽出多位幸運兒，包括2萬元現金獎5名、礁溪晶泉丰旅雙人住宿兌換券5名、漢來海港或饗食天堂雙人餐券10名、統一超商面額500元之電子禮券20名以及統一超商面額50元之電子禮券200名。

聯邦銀行

聯邦銀行推出「加碼最高抽5萬元」活動，活動自即日起至明(115)年2月28日止，民眾凡於政府普發現金網站登記領取方式，選擇聯邦銀行帳戶作為入帳帳號，並於期限前成功入帳，同時加入聯邦銀行LINE官方帳號並綁定個人化服務，即可參加加碼抽獎活動，聯邦銀行將抽出1名幸運得主可獲5萬元獎金及抽出15名可獲1萬元獎金。

聯邦銀行表示，隨著年關將近，民眾若想讓普發現金再加倍放大，還可搭配該行New New Bank數位帳戶優惠存款方案，將政府普發現金登記入帳至該帳戶，不僅有機會抱走最高5萬元加碼獎金，還可享受高利活儲，享有雙重優惠。

