快訊／玉山金「全換股」三商壽成本曝光　總價金上看480億元

▲玉山金控、三商壽召開聯合記者會，左起玉山金董事長黃男州、右起三商壽董事長翁肇喜。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）、三商壽（2867）雙方於今（5）日宣布進行合意併購，其換股比率為0.2486股玉山金換股1股三商壽，若以玉山金過去60日收盤價簡單算術法32.99元計算，每股換股收購價8.2元，以三商壽股本58.99億股計算，整體購併總價金約480億元。

玉山金董事長黃男州表示，三商壽是一個睡美人，它只差一個吻（指注資），就能醒來，短期目標將注資，讓三商壽RBC回到200%，目前仍以銀行為核心當整體經營方針，未來以壯大金控版圖、壯大金控旗下子公司版圖為目標，會與三商人壽共同努力，邁向更高更遠的未來。

三商壽董事長翁肇喜全程以台語指出，今天算是「新玉山人壽」誕生的好日子，黃董事長向各位說明公司發展，我在這裡單純感謝過去的台灣社會各界、保戶、工作同仁過去30多年對三商人壽的關懷與支持，也感謝過去5、6年有困難時，主管單位對三商人壽的支持與督導，渡過難關。

感謝玉山金控選擇三商人壽做為未來的合作夥伴，3年前我回來三商人壽當董事長時，曾說「三商人壽是很漂亮的企業，要嫁是嫁妝很豐富」，經過30多年市場累積的Know How，我對三商人壽感到很驕傲，經過困難從來不失志，這幾年挑戰下永遠在成長，我們的基因本來就很好，加上金控的後援，資源豐富更擴大，「現在才是正港新玉山人壽展現實力」，1加1大於2的時代來臨，請各位期待。

由於外界擔憂換股合併恐怕壓縮未來股利分配能力，黃男州說，玉山金去年股利發放1.2元，今年10月稅後獲利 293.3億元，年增31%，意味獲利能力持續提升，未來仍會以現金股利為主，不過股利決定權最終取決董事會決定。

