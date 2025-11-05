三商壽老董首發內部信！喊嫁玉山金　「同行不是冤家」

▲三商美邦人壽董事長翁肇喜。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣、巫彩蓮／台北報導

三商美邦人壽（2867）今（5）日董事會拍板，將公司交由玉山金（2884）經營，雙方將攜手邁向全新里程碑。而三商壽高齡91歲的董事長翁肇喜首度向全體員工發出內部信，強調「同行不是冤家」，並說明此次決策是為了公司長遠穩健發展所做出的最有利選擇，期待玉山金的資源挹注與文化激盪下，讓公司競爭力再升級。

今日併購記者會上，玉山金董事長黃男州也以「睡美人」形容三商壽，認為只要資金挹注後就能吻醒這家壽險公司，讓它恢復活力。

以下是《ETtoday新聞雲》取得三商壽內部信全文：

三商美邦人壽

各位同仁大家好，

今天董事會在多方評量後，做出了我們相信是最有利於公司未來可以穩健發展的決定：將公司託付給玉山金控，共同攜手打拼。我們一向相信「同行不是冤家，異業可以為師」，只要是同業秉持誠信經營的理念、有志於永續經營的企業家，必然可以共同合作，互相扶持成長。期待在玉山金控更豐富的資源挹注及新的文化激盪之下，可以讓公司的競爭力加倍提升。

一直以來，我們都知道三商美邦人壽是一家底子很好，誠信經營的公司，即使這幾年因為經濟環境波動、壽險市場商品轉型等因素，面臨一些挑戰，但我們依然對公司長遠的穩健發展充滿信心，然而在幾次環境劇烈波動的情況下汲取經驗後，我們也深刻了解到，在資本有限的情況下，公司對於投資機會及避險空間的操作都會相對有限，不利於公司獲利動能的提升，將使得整體發展腳步逐漸停滯趨緩，面臨瓶頸。

因此我們持續在尋找「有充沛資源、有經營knowhow (知識技能)能讓公司獲利增加」的策略投資人，如今終於找到玉山金控這個與我們有著共同理念的合作對象。更好的消息是：由於玉山金控恰好缺少了壽險事業體，與我們不但在優勢互補的綜效，對於各位同仁的工作權益，也將得到充分的保障。

三商集團並沒有離開，只是換個角色持續支持這家公司，或許公司未來名稱有所更換的可能，但公司永續經營的團隊目標及理念將不會有所改變。也希望各位同仁能夠持續在各自的崗位上盡責、出力，值此公司轉型、重生的重要階段，能夠持續發揮專業精神，自愛自敬地將事情做好、做完美，不辜負保戶跟股東的期待和信賴，讓我們新生的三商美邦人壽可以蛻變得更加完美。

祝 全體同仁

平安如意 鴻圖大展

董事長 翁肇喜