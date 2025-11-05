普發1萬登記首日開胡！　晚上9點吸逾104萬人搶頭香

▲新台幣示意照（圖／記者劉維榛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

普發1萬元預先登記今（5）日上午8點起跑，財政部公告至晚上9點，已吸逾104萬人搶頭香，與普發6000元預先登記首日相當，系統順暢。



數發部指出，民眾僅需透過身邊的手機、平板或電腦，在家上網就能輕鬆完成登記，免去外出排隊的辛勞，至晚上9點，已登記人數來到104萬5544人，系統核驗登記資料無誤後，現金將直接匯入民眾指定的金融帳戶，是最省時省力的方式，請民眾優先利用。

考量民眾使用體驗與公平性，以及確保上線初期系統穩定、人人都能有流暢的登記過程，數發部規劃登記前5日（11月5日至11月9日）採「身分證或居留證號尾數」分流措施，每日開放兩組尾數的民眾登記（11月5日開放尾數 0、1；11月6日開放2、3，依序類推），11月10日起則全面開放，不限尾數皆可登記。

數發部說明，線上登記只需準備好本人或代領人的「身分證字號或居留證號」、「金融機構帳號」及發放對象「健保卡號」三項資訊即可。登記成功者將於11月12日起陸續收到現金入帳。

若民眾不慎填錯資料也無須擔心領不到現金，自11月13日起，網站將開放「查詢登記結果」功能，民眾可隨時查詢進度，查詢結果若顯示「入帳失敗」或「帳號檢核失敗」，只需回到網站重新登記正確資料即可。

整個線上登記期間將持續至115年4月30日，請民眾安心選擇自己方便的時段辦理，不必急於一時完成登記。

數發部呼籲，請民眾務必認明本次普發現金的唯一官方網站為https://10000.gov.tw ，政府「不會」主動透過任何手機簡訊或電子郵件通知民眾登記或領取現金，更「不會」致電要求民眾到ATM或操作網路銀行辦理任何轉帳作業。

所有請民眾提供提款卡密碼、簡訊驗證碼的行為都是詐騙。請民眾務必提高警覺，切勿點擊任何可疑連結。若有收到可疑傳或訊息，請立刻聯繫 165 反詐騙專線，讓我們共同防止詐騙事件發生。