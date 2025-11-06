ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

結親兩樣情！三商壽、玉山金反應平淡　最大受益三商投控亮燈漲停

▲▼玉山金控三商人壽就併購一事召開聯合記者會，左起：玉山金控財務長程國榮、玉山金控總經理陳茂欽、玉山金控董事長黃男州、三山人壽董事長翁肇喜、三商人壽總經理陳宏昇出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲玉山金控、三商壽宣布換股併購召開聯合記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

玉山金（2884）、三商壽（2867）聯姻底定，其換股比率為0.2486股玉山金換發1股三商壽，今（6）日兩家公司股價在平盤附近震盪，而換股之後，三商投控（2905）將持有2%玉山金，股價則是以15.55元漲停價開出，表現最為強勢。

玉山金、三商壽將進行換股合併，0.2486股玉山金換1股三商壽，每股收購價8.2元，併購總價金約480億元，明年1月23日召開臨時股東會討論合併案，預計下半完成合併，換股後三商壽將持有玉山金8.31%，而三商投控將持有玉山金逾2%。

三商壽目前總資產達1.6兆元，為國內第7大壽險公司，擁有 8000 名業務員、250 萬客戶與 400 萬張有效保單；合併後玉山金的資產規模將突破5.8兆元，躍升為第5大上市金控公司，建構具備銀行、保險、證券三大業務獲利引擎的金控平台。

玉山金董事長黃男州指出，明年盈餘分派仍會以現金為主，以化解各界對於合併案衝擊盈餘分派能力疑慮，而今日玉山金則在30.3元平盤附近游走，三商壽一度壓回到7.1元盤下，不過很快就翻紅，而三商壽大股東三商投控未來無須再為三商壽增資，今日股價則是以15.55元漲停開出。

關鍵字： 玉山金三商壽換股金控合併

