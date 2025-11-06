寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

▲中工旗下建案陶朱隱園。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

市場傳出，寶佳集團收購中工股權，除認為中工價值被低估，所以趁股價傳宜時進場低接， 另外，也看中了集團股中石化全台逾80萬坪土地資產，導致中石化連日走揚，今日盤中衝上9.37元，股價刷2024年8月29日以來新高，成交量11.4萬張則為連8個交易日衝破10萬張以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據公開資訊觀測站公告，寶佳集團旗下上市公司華建（2530）依「證券交易法」第43條之1第1項規定申報取得中華工程股份，合計持股達11.8%，持股目的為「併購」。

林家宏昨（5）日首次對外界批評寶佳「趁火打劫」回擊，林家宏表示，企業的永續競爭力不靠口號，而是回歸最實際的3件事：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

「只要公司治理失衡、效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何講情懷、講忠誠的口號都只是空話。」林家宏說：「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」