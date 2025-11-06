普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

▲現金示意照。（圖／記者劉維榛攝）

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

帳戶有4情況可能會造成登記入帳失敗，該健保卡號將重新開放登記入帳申請，不提供入帳帳號修改，可能失敗情形如下：

1、帳號核驗失敗，該帳號與身分證統一編號或居留證統一證號不一致。

2、無此帳戶。

3、帳戶已結清。

4、帳戶為警示帳戶或衍生管制帳戶。

財政部指出，今日符合登記資格的為身份證字號尾數「2、3」的民眾，至12點為止已有170萬8640人完成登記，須在普發登記官網上填妥身分證統一編號或居留證統一證號、金融機構(含郵局)代號及帳號、發放對象健保卡號等資料，才能領取。

另外，未滿13歲孩童可由父母或監護人其中1人代領。如為代領人時，登記頁面之「身分證統一編號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」欄位請輸入「代領人」資料，「發放對象健保卡號」請輸入孩童的健保卡號。

財政部指出，已完成登記的民眾要在11月13日起開放查詢進一步核對，確保1萬元可順利入帳，如有疑問請洽1988諮詢專線或洽往來銀行客服查詢。