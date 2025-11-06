中菲行10月營收受匯率影響年減14.8%　海空貨量成長一成

▲中菲行1月至10月貨量連增兩成，營業額年增7.4%。（圖／中菲行提供）

記者張佩芬／台北報導

中菲行國際物流(5609)10月份受匯率影響，自結集團營業額新台幣23.41億元，年減14.8%、月減5.87%，10月份空、海運貨運量持續增加，較去年同期成長一成，累計1月至10月空、海運貨運量較去年同期增加二成，集團營業額則為240.66億元，年增7.4%。

該公司指出，10月空運旺季來臨，亞洲至北美的貨運需求推升，前往美國的出口貨量因為人工智慧伺服器的需求而增加，加上高科技和消費性電子產品的上市，以及美國黑色星期五前的電商促銷活動，進一步增加了空運量。

10月海運市場，隨著旺季結束，需求持續疲軟，為了因應需求疲軟和運價變動帶來的不確定性，航司削減航班和安排空班航行以縮減艙位，並於10月初美歐線實施了運費漲價。

10月空運營收15.49億元，占比66.2％，年減12％；海運營收6.73億元，占比28.7％，年減20.8％；合同物流營收1.19億元，占比5.1％，年減13.5％。

中菲行積極運用人工智慧推動數位轉型，持續投入自動化軟體、人工智慧與機器學習等資訊技術的研究與應用，藉由實際導入先進技術以提升服務水準與提高作業效率，以既有的中菲行增值訊息系統為核心資料基礎，透過自主開發AI軟體機器人，結合人工智慧龍頭(ChatGPT, Gemini等)技術，整合地端自主架構模型，打造安全且高效的應用環境，截至目前為止，中菲行已開發超過30項人工智慧應用場景，涵蓋客戶資訊搜集、自動化作業、客服溝通與管理層決策分析等多面向。

同時中菲行持續擴大人工智慧應用範疇，推進至業務報價、客戶服務、內部協作與會計對帳等領域，應用場景進行擴大應用，持續深化數位轉型，強化整體營運效能與服務競爭力，進而強化合規管控並優化客戶服務，透過數位行銷推廣供應鏈管理的高附加價值服務 ，中菲行致力成為客戶信賴的合作夥伴，運用360度整合行銷策略，深化與客戶的關係，依據需求提供客製化解決方案。

展望未來，基於中菲行定位做一個「最具有競爭力的國際物流服務公司」所建構的資源及能力，中菲行必將持續成長、創造高峰。