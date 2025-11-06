股利二代健保新制=變相加稅？ 專家教你一招避開

記者劉邠如／台北報導

健保補充保費新制預計改為「年度結算制」，引發各界關注。資深分析師李永年接受《ETtoday新聞雲》訪問時指出，這項改革雖名義上是制度調整，但實質上已經「有點變相加稅」的意味。過去是單筆收入超過2萬元才扣補充保費，如今改為全年累計計算，對上班族與退休族群的影響不容小覷，也讓許多長期存股的投資人感受到壓力。

李永年表示，這項措施某種程度上會「懲罰」長期投資者。台灣長期鼓勵投資人以存股、領股息為穩健理財的方式，但如今補充保費的收取方式改為累計制，反而對這群長期投資者不利。「這等於是在打擊儲蓄與長期投資的行為。」他認為，政府一邊對「現股當沖」減半交易稅，一邊又對股息課健保費，兩者方向似乎相互矛盾，「有點鼓勵短線、打擊長線」的味道。

對於實際操作層面，李永年指出，一般人要完全避開補充保費幾乎不可能。他說，部分高資產族群確實會採取「除息前賣出棄息」的方式來避稅，但那多半是市場大戶才有能力操作的策略，對一般退休族與上班族來說風險太高，「一旦沒掌握好價差，可能得不償失。」若要減輕負擔，他建議「可用多個帳戶分散」，例如家庭成員各開帳戶，但他也提醒，這也僅能在小額範圍內調整。

▲資深分析師李永年。（圖／記者劉邠如攝）

他也提到，改制後勢必衝擊高股息商品的吸引力，未來高配息ETF或個股的熱潮可能降溫。對於資產較大的投資人而言，雖仍需繳納部分保費，但影響相對有限；而法人投資本就不受此規範，因此市場結構恐出現落差。

至於投資調整方向，李永年認為，若政策不變，投資人可考慮減少高股息部位，改配置至「價值型ETF」或「低配息、高成長個股」，以分散風險與減少被課保費的機會。不過他提醒，轉向高成長股同樣有風險，「成長股不一定每年都漲，產業輪動也可能讓報酬不穩。」

他強調，若以現行費率2.11%來看，領10萬元股息只需繳約2000元補充保費，「其實還在可接受範圍內」。他建議投資人不必為了節稅過度操作，以免反而失去穩健報酬。「有時候就把這筆費用當成做公益吧。」李永年提醒，整體而言，投資策略仍應以長期穩定為主，不必為短期政策而大幅調整。