東森集團AI轉型！東森購物獲利創新高　ETtoday新聞雲轉虧為盈、東森寵物明年可望全面轉盈

▲東森購物近年持續推動AI轉型，營業利益率創下零售業新高，展現強勁成長動能。（圖／東森集團提供）

財經中心／台北報導

東森集團AI轉型成果持續開花結果。集團旗下東森購物今年10月份單月營業利益達 1億6,400萬元，營業利益率高達 14.5%，創下台灣零售業新高。累計1至10月營業利益達 16億元，全年營業利益率維持13%，營業利益目標20億元可望順利達成，穩居零售業績優班。



積極布局新賽道 AI名單應用創造長期效益

東森購物近年積極拓展新事業，包括商場經營與高端美容品牌REGAL。商場事業雖仍處轉型期，累計虧損約3億多，但已新增 15萬名會員，為AI與大數據應用奠定關鍵基礎。高端美妝直營品牌 REGAL在連續五年虧損後，去年已達損益平衡，今年預計可貢獻獲利 9,000萬元。東森預估明年營業獲利將突破 24億元，今年1-10月EPS為10元，全年預估 13.8元，再創零售業新紀錄。

東森集團表示，相關新事業虧損均已納入營業利益中計算，並非隱性虧損。新事業投資屬長期策略布局，預計五年內均可達損益平衡。

ETtoday新聞雲五年轉虧為盈 AI提效降本成效顯著

集團旗下ETtoday新聞雲已結束四年的虧損，自7月起連續獲利，10月單月獲利達1,500萬元，創歷史新高。員工人數由2023年的561人減至今年10月的385人，透過AI導入達成成本控管。預估明年全年可望獲利破億元，為台灣社群媒體之冠。

東森集團指出，ETtoday營收來源中，政府機關標案占比不到2%，且皆為公開投標案件，營運成果完全來自市場競爭力，展現AI與內容整合的效益。

AI驅動企業成長 節省成本4億元、獎勵創新再加薪

東森購物自AI導入以來，今年在管銷費用即節省 4億元，帶動營業利益率穩定提升至13%～14.5%。公司推動「AI企業競爭力」計畫，東森集團全年預計發放5,000萬元AI獎金為目標，並於年底針對具AI實作成果的員工調薪，以實際行動獎勵創新。

東森強調，外界對「裁員」的誤解應正名為「降本增效」，這是全球企業AI轉型的共同趨勢。以亞馬遜為例，雖裁員縮編，AI布局助AWS營收創兩年新高。東森指出，AI導入的核心目的在於強化企業競爭力與營運效率，而非單純人力縮減。

▲東森集團總裁王令麟頒發AI應用獎金給表現優異的同仁，鼓勵全體員工以AI創新思維提升工作效率與數位能力。

東森寵物明年轉盈在望 AI整合效益顯著

東森寵物事業在AI與數位化整合下營運顯著改善，虧損從3年前的4.6億元、2.9億、去年1.6億，縮減至今年約 5,000萬元，預計明年將全面轉盈。集團表示，AI技術應用不僅提升營運效率，也改善顧客服務體驗，將持續以智能化升級帶動新成長動能。

東森以AI為核心 邁向智慧、美麗、健康新未來

東森集團表示，未來將持續以AI科技為核心，結合「AI智慧、美麗、健康、線上線下、娛樂經濟」五大產業方向，推動東森從傳統媒體與零售企業，邁向具全球競爭力的多元智慧生態體系。

針對天蔥投資案損失，為王令麟個人與友人共同投資，與東森集團無關，在虧損無法改善下已於近期處份，不影響集團整體財務狀況。