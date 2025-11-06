700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

▲綜合所得稅申報畫面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

700萬綜所稅申報戶明年度可享減稅利多！依主計總處今（6）日公告物價年增率（CPI）漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與稅率級距皆有望調高，116年5月報稅適用。以4口之家情境估算，最多可省1.76萬元。

《所得稅法》規定，個人綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額及課稅級距，每遇消費者物價指數累計上漲3％以上，即按上漲幅度調整。

主計總處今日公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13%，已超過調整門檻。若以此估算，115年度綜所稅免稅額可望由9.7萬元調高至10.1萬元，標扣額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者則調高至27.2萬元，薪資及身障扣除額亦可望從21.8萬元調高至22.7萬元。

此外，課稅級距也有望同步調整，預估所得淨額61萬元以下適用稅率5%、61萬至138萬元適用12%、138萬至277萬元適用20%、277萬至518萬元適用30%、518萬元以上適用40%。財政部預計年底公告實際調整情況，後年5月申報明年綜所稅適用。

若以雙薪4口之家為例，綜所稅免稅額調高可多扣除1.6萬元，標準扣除額多扣1萬元，薪資及身心障礙扣除額多扣1.8萬元，合計共可多扣除4.4萬元。若依適用稅率5%至40%計算，家庭估可省稅2200元至1萬7600元。單身上班族則可多扣1.8萬元，按稅率5%至40%計算，省稅約900元至7200元。不過，實際數字仍須待年底公告。