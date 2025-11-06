ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

700萬人減稅！明年綜所稅免稅額、扣除額都調高　4口之家省1.76萬

▲綜合所得稅申報起跑，民眾前往國稅局報稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲綜合所得稅申報畫面。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳瑩欣／台北報導

700萬綜所稅申報戶明年度可享減稅利多！依主計總處今（6）日公告物價年增率（CPI）漲幅推估，明年度綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身障特別扣除額與稅率級距皆有望調高，116年5月報稅適用。以4口之家情境估算，最多可省1.76萬元。

《所得稅法》規定，個人綜合所得稅免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額及課稅級距，每遇消費者物價指數累計上漲3％以上，即按上漲幅度調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主計總處今日公布最新數據，CPI已較上次調整累計上漲約4.13%，已超過調整門檻。若以此估算，115年度綜所稅免稅額可望由9.7萬元調高至10.1萬元，標扣額由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者則調高至27.2萬元，薪資及身障扣除額亦可望從21.8萬元調高至22.7萬元。

此外，課稅級距也有望同步調整，預估所得淨額61萬元以下適用稅率5%、61萬至138萬元適用12%、138萬至277萬元適用20%、277萬至518萬元適用30%、518萬元以上適用40%。財政部預計年底公告實際調整情況，後年5月申報明年綜所稅適用。

若以雙薪4口之家為例，綜所稅免稅額調高可多扣除1.6萬元，標準扣除額多扣1萬元，薪資及身心障礙扣除額多扣1.8萬元，合計共可多扣除4.4萬元。若依適用稅率5%至40%計算，家庭估可省稅2200元至1萬7600元。單身上班族則可多扣1.8萬元，按稅率5%至40%計算，省稅約900元至7200元。不過，實際數字仍須待年底公告。

關鍵字： 綜所稅減稅主計總處稅務報稅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

推薦閱讀

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

衛福部研擬健保補充保費三大改革，如租金、利息、股利擬結算制等，只要利息、股利等收入1年內累計逾2萬，就需收取2.11%的補充保費，對此，金管會證期局主秘黃仲豪表示，關於健保補充保費三大新改革，是看媒體報導才知道，會了解對股民影響，再與衛福部溝通。

2025-11-06 17:47
永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金前三季獲利創高　完成併入匯立證、京城銀

永豐金（2890）於今（6）日召開第三季法說會，永豐金總經理朱士廷表示，今年稅後淨利為205.4億元，年增11.4%，再創歷史同期新高，每股盈餘（EPS）為1.57元，台灣匯立證券已於年10月20日併入永豐金證券，既有客群與永豐金證券具有高度互補性，預期提升永豐金證券在台股經紀業務的市占率，對於永豐金是否更進一步併購保險公司，則是用「審時度勢，厚積薄發」八個字來表態。

2025-11-06 17:11
普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

普發現金預先登記作業進入第2天，財政部統計至今（6）日中午12點已登記人數衝破170萬人，財政部提醒，帳戶有4大情形無法入帳，若被列警示戶或管制戶將受影響，民眾登記前需特別注意。

2025-11-06 12:20
00929成分股3大變革　定審1年增至2次

00929成分股3大變革　定審1年增至2次

為持續優化追蹤指數表現，月配息ETF復華台灣科技優息（00929）將迎來自2023年6月掛牌以來最大的三項異動變革，分別成分股檔數將由現行40檔調整至50檔，並新增三類科技相關產業，以及成分股定審次數從每年1次增加至2次預計11月底生效。

2025-11-06 14:53
吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

輝達（NVIDIA）落腳北士科，新光人壽母公司台新新光金（2887）董事長吳東亮今（6）日還原T17、T18用地案「子一開始是輝達主動來找新光人壽，不是新壽主動求售土地。」強調新壽在成全輝達落腳北士科上做了很多努力，同時建議北市府在跟輝達協商的時候，可以延續當初MOU的精神，將這份「善意的補償」轉化為公益捐贈，造福台北市民。

2025-11-06 14:20
台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

台積電美廠先進製程　台經院：拉高生產比重恐成定局

地緣政治升溫，牽動台灣半導體供應鏈發展，台經院產經資料庫總監劉佩真認為，美國總統川普上任後，對台灣半導體攻勢一波又一波，未來台積電拉高先進製程在美生產比重恐成定局。

2025-11-06 14:52
寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳林家宏開口談併購！中工處置期小漲　中石化連拉3根停板

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應持續擴散。寶佳副董事長林家宏正式向外宣告成為中工大股東屬「股東行動主義」，目的並非介入鬥爭，而是希望公司經營層落實公司治理，「幫員工加薪、為股東創造獲利」。受此消息影響，陷入處置期的中工今（6）日股價小漲2%，但集團股中石化（1314）連拉3根漲停，股價拉14個月新高。

2025-11-06 11:20
PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

PCB雙雄兩樣情！金居遭關禁閉下挫　富喬現增加持挑戰高檔區

AI升規熱潮PCB相關個股業績受惠，熱門股金居（8358）從今（6）日起列處置股再遭關禁閉，股價下跌逾2%，富喬（1815）在現增題材支撐下，今股價挑戰80元高檔區。

2025-11-06 11:02
58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

58.8萬人心安！　00940配息0.04元今順利填息

資產規模1073億元、受益人數58.8萬元大台灣價值高息（00940）於今（6）日除息，每股配發0.04元，連續5個月維持同樣配息水準，昨（5）日收盤價9.61元，除息參考價9.57元，今日股價最高上攻9.64元，順利完成填息，股息12月1日發放。

2025-11-06 10:31
南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠喊HBM 4漲價5成！　美光飆天價

南韓記憶體大廠SK海力士（SK Hynix）傳出向輝達（NVIDIA）提出高階記憶體產品HBM 4報價調漲5成，拉動台美記憶體廠股價表現，美系記憶體龍頭美光（Micron）在美股掛牌飆天價。

2025-11-06 09:56

讀者迴響

熱門新聞

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

二代健保新制惹怒網「定存利息1.7%，政府就要拿2.11%」

全網炸鍋！健保補充保費新制要上路　金管會：看報導才知道

二代健保新制「一票房東哀號」　專家曝真相：影響有限

「高雄最貴豪宅區」買氣隱形　在地：舊屋不賣新屋不追

4記憶體股吸睛！南亞科帶量刷天價　華東亮燈逾2萬張排隊買

MSCI季調開獎！沒有南亞科　全球指數增6刪7台廠

股利二代健保新制變相加稅　教你一招避開

麻吉大哥炒幣又翻車！　黃立成負債4.6億元

普發現金晚間8點達207萬人預先登記　6步驟可修改領錢帳號

老牌遊戲廠大宇資訊宣布改名

普發1萬登記首日開胡！　晚上9點吸逾104萬人搶頭香

紅海局勢緩和蘇伊士運河收入增14.2%　兩年來超大貨櫃船首度通行

吳東亮曝輝達主動求售新壽北士科　建議市府補償金直接捐公益

快訊／普發1萬預先登記4小時47萬人次送件　5大常見失敗情境曝光

台積電的起家厝！　2年內停產

AI眼鏡引領下一波穿戴革命

ETtoday財經雲

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366