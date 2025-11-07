IC設計再添新兵　君曜預計12月中旬上櫃

▲君曜董事長林澤琦。（圖／君曜提供）

記者高兆麟／台北報導

IC設計廠君曜科技（7770）預計12月中旬上櫃，君曜主營項目為IC設計，主要從事高速傳輸介面、影像訊號處理和高感度觸控IC相關產品之設計與研發，產品主要功能係負責顯示模組與手機主板間之訊號傳輸，以及處理使用者之觸控輸入訊號，將觸控動作轉譯為相應之操作指令，主要應用於二手手機與售後維修市場。

君曜為少數具備完整自有技術及開發能力之臺灣供應商，憑藉多年的研發經驗與技術積累，能針對多樣化螢幕規格需求提供客製化、高相容性之橋接IC產品，並於二手機售後市場中建立明確之競爭優勢。此外，君曜所提供之觸控IC產品，除應用於低階智慧型手機，並已打入國際遊戲大廠之遊戲手把領域，擴展產品線多元布局，逐漸擴大產品於終端市場之應用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著中高階智慧型手機市場對高刷新率顯示、高解析度影像處理及低延遲傳輸之需求快速提升，售後維修市場亦同步出現對高效能顯示晶片之大量需求，君曜產品持續往中高階產發展，確保持續獲利及創新研發，且積極布局TDDI新產品線，在手機螢幕市場完成售後螢幕市場三大關鍵晶片為核心目標，提高附加價值並擴大中高階智慧型手機及整新機之應用市場，並為未來逐步進軍品牌市場奠定基礎。

君曜已深耕手機售後市場多年，並累積多樣化之產品線，可快速提供多樣化機型需求應用，且熟稔手機售後市場之規格與功能性，能快速且精確提供符合客戶需求，並以創新技術、產品穩定性、產品品質與穩定性，取得客戶信任，於手機螢幕售後維修市場與供應鏈已建立長期穩定之合作關係，在君曜不斷提升研發能量及產品線情況下，藉由深化與策略夥伴之合作，提供規格齊全且具有競爭力之IC產品，除站穩手機售後維修市場，在規格多元之中高階手機亦能提升占有率，可在整體中高階手機售後市場取得更高之市場占有率，且隨著手機維修市場規模逐年穩健成長，業績可望隨市場需求持續增加而逐步攀升，君曜之營運將持續看旺。