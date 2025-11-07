記憶體股狂潮！南亞科再刷新天價　帶旺3檔模組廠

▲南亞科挾著DDR 5漲價再創天價。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

國際大廠記憶體將產能轉向HBM，供應減少推升DDR 4、DDR 5報價，南亞科（2408）漲勢擋不住，今（7）日最高上攻153.5元歷史新高，漲幅3.7%，開盤一個小時，成交量就超過10萬張，帶旺記憶體族群，創見（2451）第三季財報報佳音，股價開高走高148.5元漲停價位，創下2007年8月以來新高價位，品安（8088）、宇瞻（8271）漲幅逾半根停板。

AI浪潮引爆記憶體需求，自9月底以來，DDR5售價直線上漲，16Gb DDR5從 9月均價約7~8美元，攀升到13美元，以DDR5為供應為主南亞科成為這一波記憶體領漲股。

[廣告]請繼續往下閱讀...

南亞科第三季轉盈，稅後淨利為15.63億元，每股稅後盈餘0.5元，10月營收達79.08億元，月增18.66%、年增高達262.37%，創下2021年9月以來新高，股價從9月初46.75元，直攻今日153.5元新高，漲幅2.2倍，公司亦看好明年記憶體市場需要。

受惠記憶體價格上漲，記憶體模組廠財報表現亮麗，創見第三季稅後淨利 15.1億元，季增2.59倍，每股稅後盈餘3.52元，前三季每股盈餘為5.37元，接近去年全年的5.39元，財報題材發酵，今日股價亮燈漲停，為記憶體族群表現最佳者。

