寶佳敵意併購！中石化續揚收復票面　爆逾28萬張大量居成交王

▲經營權恐生變，中石化收復10元票面。（圖／中石化提供）
記者巫彩蓮／台北報導
寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應，持有中工10.74%的中石化（1314）股價自11月4日以來連續三天漲停，而今（7）日續強，勁揚8%多上攻10.6元，收復10元票面，惟獲利回吐賣壓出籠，股價一度壓回到9.7元平盤附近，午盤以後，成交量爆出逾28萬張大量，為成交量最大個股。
中石化、中工交叉持股，根據資料顯示，中石化持有中工10.74%，為第一大股東，中工亦持有中石化股權約4.8%，亦第一大股東，寶佳集團證實敲進中工持股一成，市場臆測其目標為中石化，經營權爭奪戰一觸即發。
中石化股價急漲昨（6）日遭證交所列入注意股，原因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達25.29%，昨日成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.67倍。
中石化以化工、土地資產開發為雙主軸，處分高雄前鎮、楠梓區投資性不動產，下半年將持續活化釋放營業及投資性土地價值，高雄前鎮特貿五A土地及部分營業土地公開標售。
重要子公司鼎越因應京華廣場土地開發案籌組之聯貸合約原於今年11月5日到期，經金融機構同意到期展期一年，並於2026年3月31日、6月30日及9月30日分別償還5億、10億及15億，未來中石化將規劃處分高雄前鎮區之土地，除償還金融機構借款外，亦可充實營運資金。
讀者迴響