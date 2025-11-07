美再阻AI晶片出口！ 外媒：輝達最新降規B30A遭禁銷往中國

今（7）日再度傳出，美國白宮已通知其他聯邦機構，禁止輝達（NVIDIA）向中國銷售其最新、為中國市場特別設計的降規版AI晶片。

寶佳敵意併購！中石化續揚收復票面 爆逾28萬張大量居成交王

寶佳集團鎖定中工（2515）發動敵意併購效應，持有中工10.74%的中石化（1314）股價自11月4日以來連續三天漲停，而今（7）日續強，勁揚8%多上攻10.6元，收復10元票面，惟獲利回吐賣壓出籠，股價一度壓回到9.7元平盤附近，午盤以後，成交量爆出逾28萬張大量，為成交量最大個股。

記憶體股狂潮！南亞科再刷新天價 帶旺3檔模組廠

國際大廠記憶體將產能轉向HBM，供應減少推升DDR 4、DDR 5報價，南亞科（2408）漲勢擋不住，今（7）日最高上攻153.5元歷史新高，漲幅3.7%，開盤一個小時，成交量就超過10萬張，帶旺記憶體族群，創見（2451）第三季財報報佳音，股價開高走高來到148.5元漲停價位，創下2007年8月以來新高價位，品安（8088）、宇瞻（8271）漲幅逾半根停板。

台積電明運動會！創辦人張忠謀回娘家 黃仁勳出席

台積電（2330）年度運動會將於明（8）日在新竹縣立體育場登場，除邀請創辦人張忠謀與夫人張淑芬回娘家，傳輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳也將以貴賓身份出席，而黃仁勳也將在今（7）日低調抵台。

新台幣改版！陳冲：辛巴威幣改了也沒人要 貨幣信用更重要

日前中央銀行宣布新台幣鈔券將進行改版，這是睽違24年全面改版，針對此次新台幣改幣，前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲向以「經濟新台幣 軍事古寧頭」為題向《ETtoday新聞雲》投書，他回憶，有民國38年成功的新台幣發行(不是改版)，就沒有後來經濟的發展，貨幣信用的建立，不是只有改版而已！

台新新光金控2025金融博覽會登場！AI防詐到AR退休體驗 打造全齡金融生活

金融科技正重新定義人們的未來生活新樣貌，台新新光金控於2025年11月7日至9日盛大參與台北國際金融博覽會，以「台新新光 未來金融城市 智慧前行，一同邁向未來式」為主軸於台北世貿一館登場，展現科技與金融結合的創新應用。台新新光金控此次展區規劃三大主題: 「金融防詐」、「退休理財」、以及「永續金融」，結合AI、AR與互動體驗，打造從年輕到熟齡、全世代都能共感的智慧金融生活藍圖。

快訊／台股收盤大跌248.04點 台積電跌5元至1460

台股今（7日）開低走低，加權指數終場大跌248.04點，以27651.41點作收，跌幅0.89％，成交量4690.19億元。

馬士基雖調高今年財測 Q3獲利年減44%、Q4恐陷於虧損

全球第2大貨櫃船公司馬士基雖然調高今年全年獲利財測，但公告第三季獲利年減44%，並警告目前貨櫃航運市場最大挑戰並非需求疲弱，而是新船交付速度過快，使船隊運能過剩現象加劇，第四季市況恐更加艱困，如果運價跌破成本仍未止穩，恐在第四季出現虧損，並可能延續至明年第一季。國內有法人今日立刻發文提醒投資人。

北市科基地解約進行順利 台新金林維俊︰最快下周有結果

「台北金融博覽會」於今（7）登場，台新新光金（2887）總經理林維俊出席活動，被詢問到新壽T17、T18基地最新處理進度，他表示，目前進度一切順利，最快下周有明確結果，而外傳台積電創辦人張忠謀、宏碁集團創辦人施振榮等大老出面，成功說服台新新光金董事長吳東亮放手一事，則回應：「不知道這件事」。

普發1萬元別亂花！達人精挑4檔ETF 穩領4%息

萬元紅包落袋，領到錢除了吃喝玩樂、享受生活，也可善用投資錢滾錢，而股市高檔震盪之際，抱緊優質ETF，門檻低也可分散風險，是小資族最友善的投資工具，本刊採訪3位達人帶路，從股價10多元的銅板價ETF篩選好標的，以1萬元紅包來說，貼個幾千元就能擁有1張ETF，簡單又聰明，打包一籃子股票可降低風險，爽爽買、安心抱。