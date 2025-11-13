敢追高不怕崩！　美股達人「3層配置」穩賺AI行情

▲美股達人施雅棠透過3層資產配置掌握AI科技，不怕追高風險。



圖文／鏡週刊

「美股夢想家」粉絲專頁版主施雅棠，30歲時靠著投資美股、美債，年收益達百萬元超過薪資，便提早從警官一職退休，如今6年時間過去，他的財富持續增長，除了手中持股搭上AI科技趨勢，報酬大豐收，債券部位也發揮穩定人心效果，成為驚驚漲行情下，投資組合的定心石。

今年4月關稅股災以來，美股一路穩步攀升，投資人對行情態度，從絕望到半信半疑，到現在產生憧憬；這段過程中，施雅棠勇敢追高，加碼強勢科技股，能如此果斷有底氣買在相對高檔原因，就在他有一套完整的資產配置邏輯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「不要怕追高，就過去經驗來看，個股只要突破前波高點，未來股價通常只會更高。」 6年前施雅棠就已打造出高於薪資的穩定現金流，而離開職場、成為專業投資人後，持續滾大財富，一路買進AI科技股不手軟，檢視今年操作成績，報酬率50%起跳。

「我將資產配置分為3層，第一層是美股大盤型ETF，標的包括：VOO（標普500指數ETF）、QQQ（那斯達克100指數ETF），目的在賺取大盤平均報酬，占比約20%。」他表示，只要行情觸底反彈，就會先買進大盤型ETF；像4月股災市場急跌，便是進場好時機。

資產配置第2層，才是市場共識度高的強勢股，目的在衝刺報酬率，這部分占比約60%。「關稅股災後行情回升，GOOG就成了我的加碼主力。」施雅棠指出，先前市場擔心AI工具將分食搜尋流量，壓抑Google本益比僅20多倍，相較微軟、輝達明顯折價，未來有機會補漲，便從5月中旬一路分批買，如今獲利逾5成。

第3層配置重點，則在穩定現金流；投資標的包括微軟公司債、Google公司債、及TLT（20年期以上美國公債ETF），這部分占比約20%。「目前美債20年ETF殖利率4%，科技相關公司債殖利率3～4%，雖不高但這些AI科技公司債違約風險極低，可當作定存替代，每年享有一定現金流也讓人安心。」

施雅棠強調，目前美股呈現K型走勢，即AI科技相關、與非AI傳產、金融股表現天南地北，並非全面性的好；另外，過去美股與就業數據表現同步，近2年卻有脫鉤情況，即股市走多，新增就業人數反而持續下滑。「總經環境雜音紛呈，雖不用預設高點，但仍需做好資產配置，因應各種變化，僅持有股票單一資產，行情反轉時，操作空間就會受限。」

他建議，投資人可透過股債、ETF等多重資產配置，參與AI科技趨勢。「產品挑選上可留意3重點，分別是股債配置邏輯，基金管理費用及產品布局架構。就長線配置角度，基金費用率相當重要，投資人可多方比較。」

以國內發行的科技相關多重資產基金為例，今年來績效表現居冠的中國信託科技趨勢多重資產基金，投資主軸鎖定生成式AI、互聯網科技產業，前3大標的包括：QQQ（納斯達克100指數ETF）、投資級公司債ETF、輝達；在美國降息預期下，搭配科技固定收益資產，等於同時掌握科技股爆發力，及科技債防禦力，對想在指數高檔參與AI布局的投資人來說，是值得留意的標的。

全球多重資產基金績效

資料來源：Lipper，以台幣報酬率計，截至2025/10/31。表格按1年績效排序



更多鏡週刊報導

AI低波投資術1／AI股回檔是好事！ 操盤手曝2大加碼動作